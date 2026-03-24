Aprobados dos PCEM por importe de 7,8 millones para garantizar la atención a las personas mayores

Reunión del Consejo de Gobierno en funciones de la Junta de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno en funciones de la Junta de Extremadura ha aprobado dos Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) por importe de 7,8 millones para garantizar la atención a las personas mayores en entidades locales.

Por una parte, se ha dado luz verde al Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) del servicio de proximidad y atención a la soledad en personas mayores, dotado con más de 3,5 millones de euros, y al PCEM de servicios de atención residencial, de centro de día y de centro de noche realizados por las entidades locales para personas mayores, que cuenta con 4,3 millones.

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha valorado la aprobación de estos programas con los que la administración autonómica apuesta como forma de colaboración directa con los municipios para mejorar los servicios sociales públicos de proximidad.

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