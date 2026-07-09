La Archidiócesis de Mérida-Badajoz presenta su Plan Pastoral Diocesano para los próximos tres años

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y el vicario de Evangelización, Francisco José Andrades Ledo, presentan el Plan Pastoral de la Archidiócesis durante los próximos tres años - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha presentado este jueves su Plan Pastoral Diocesano para los próximos tres años, que consiste en una hoja de ruta para la Iglesia local con el fin de ayudar a organizar y coordinar su misión evangelizadora, que guía a las parroquias y arciprestazgos hacia objetivos comunes en los próximos tres cursos.

De este modo, este documento establece prioridades, objetivos y pasos concretos y se ha elaborado escuchando a toda la comunidad, para lo que el pasado año se han llevado a cabo cinco grandes asambleas con jóvenes, laicos adultos, presbíteros, consagrados y una de conjunto, en las que reflexionó sobre la situación y las necesidades de la Archidiócesis y se votaron las propuestas que se consideraban prioritarias para los próximos años.

Estas han servido de punto de partida para la elaboración del primer borrador de este plan, que después se ha trabajado conjuntamente durante el presente curso pastoral en los distintos consejos existentes en la Archidiócesis hasta su aprobación definitiva por el arzobispo.

La razón de elaborar ahora estas líneas programáticas es para llenar un vacío existente desde el curso pastoral 2023-2024 cuando concluyó el anterior Plan Pastoral Diocesano, elaborado durante el episcopado de Celso Morga, anterior arzobispo, de manera que con este nuevo se quieren indicar las orientaciones pastorales principales por las que guiarse en los próximos cursos.

En este sentido, el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha detallado que el objetivo es comenzar el curso con este nuevo plan sobre cuyo lema, 'Alegraos con la esperanza', ha especificado que esta última fue el gran tema del Año Jubilar romano y universal de los cursos anteriores y es lo que caracteriza la vocación cristiana, porque el optimismo "brota de mis posibilidades, de mis fuerzas" pero "la esperanza viene de arriba" y por eso quieren abrirse "a la gracia, a la acción del espíritu y la alegría".

Acompañado del vicario de Evangelización, Francisco José Andrades Ledo, Rodríguez Carballo ha precisado que el Plan Pastoral Diocesano es una hoja de ruta, que no está cerrada, para la marcha de la Archidiócesis en los tres próximos cursos y que es fruto de un trabajo asambleario o sinodal después de que el pasado curso tuvieran cinco asambleas, de manera tal que "parte de la realidad con sus luces y sombras de nuestra Archidiócesis" y aunque le corresponde a él mismo aprobarlo puede decir que se ha atenido a lo que ha salido de dichos encuentros.

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