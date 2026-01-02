El Arqueológico de Badajoz lidera en 2025 el crecimiento de visitantes en los museos extremeños gestionados por la Junta

Archivo - Museo de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los datos de visitantes a los museos extremeños en 2025 reflejan un ejercicio marcado por la evolución "positiva" del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que se consolida como uno de los principales "referentes" culturales de la región y como "motor de crecimiento" dentro de la red de museos de titularidad estatal y gestionados por la Junta.

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha registrado en 2025 un total de 44.185 visitantes, lo que supone un incremento del 22,9 por ciento respecto a 2024. Este crecimiento viene acompañado de la apertura de la nueva Sala de Protohistoria, inaugurada en el mes de mayo por Su Majestad el Rey, lo que ha permitido renovar el discurso museográfico, ampliar la oferta expositiva y reforzar el atractivo del museo.

De igual modo, el Meiac mantiene una tendencia ascendente y alcanza en 2025 los 20.230 visitantes, un 12,7 por ciento más que en el ejercicio anterior. Esta evolución positiva está vinculada a la programación desarrollada a lo largo de este año, en el que ha celebrado su 30º aniversario, con propuestas que han reforzado el posicionamiento del museo como espacio de "referencia" del arte contemporáneo en el ámbito iberoamericano, destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OFERTA MUSEÍSTICA

A su vez, el Museo de Cáceres ha contabilizado en 2025 un total de 139.498 visitantes, lo que representa un ligero descenso respecto a 2024. Esta variación está directamente relacionada con la situación excepcional del museo durante el ejercicio, marcada por el cierre temporal del Palacio de las Veletas para la ejecución de obras de rehabilitación.

Este edificio alberga el aljibe mudéjar, uno de los grandes atractivos del museo que actúa como motor de visitas. De forma paralela, la apertura de la Casa de los Caballos ha permitido mantener activa la actividad museística.

Estos datos ponen de relieve, según el Ejecutivo autonómico, la "importancia" de la renovación de espacios, la calidad de la programación expositiva y la inversión en infraestructuras culturales para seguir fortaleciendo la red de museos extremeños y su contribución al desarrollo cultural y turístico de Extremadura.