Ascienden ya a 550 las hectáreas afectadas por el incendio en Losar de la Vera, que se sitúa en nivel 0

Incendio en Losar de la Vera (Cáceres) - CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL DE LA JUNTA

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) se encuentra en nivel cero, activo, y ya ha afectado a unas 550 hectáreas de terreno, principalmente de matorral de alta montaña.

De igual modo, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, en el perímetro del incendio hay varias islas de terreno no afectado.

Así, a esta hora trabajan en la extinción del incendio medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, trabajan en la zona una unidad de bomberos forestales terrestre y cuatro helitransportadas, así como cinco helicópteros ligeros y uno pesado, además de un agente del Medio Natural, y un técnico de extinción.