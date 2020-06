La Asociación de Vecinos Suerte de Saavedra de Badajoz reparte alimentos y subraya que "ha cambiado el perfil"

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Asociación de Vecinos Suerte de Saavedra de Badajoz ha dedicado su actividad durante la crisis del coronavirus a repartir alimentos, tanto de su huerto urbano como de donativos, a familias del barrio que están en una "peor situación" y ha constatado que actualmente "ha cambiado el perfil" de quienes reciben esta ayuda.

Así lo ha destacado el secretario de dicha asociación, Rodolfo Jaime, quien ha detallado que antes del estado de alarma quienes solicitaban ayudas en el barrio eran perceptores de renta garantizada que no la cobraban y ahora son personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que "no lo están cobrando".

"No es que haya más (familias con necesidades), ha cambiado el perfil; antes de la declaración del estado de alarma el problema era gente que era beneficiaria en teoría de la renta garantizada pero no la cobraba y ahora mismo el problema está en gente afectada por un ERTE pero no lo están cobrando", ha destacado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Así, Rodolfo Jaime ha apuntado que por ello "está cambiando el perfil" pero que la "gente con necesidades sigue siendo la misma (cantidad)" y ha indicado que en el último reparto que han hecho han llegado a "44 familias" que son "unas 120-130 personas".

De este modo, ha explicado que las primeras semanas se dedicaron a recopilar información y pasársela a los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Badajoz y también en función de dicha información hacían el reparto a las familias que sabían "que estaban en peor circunstancia".

Igualmente, ha resaltado que también han hecho reparto de mascarillas en colaboración con otras entidades, en concreto, en un primer momento se las facilitaron a los pediatras del centro de salud del barrio para que las distribuyesen según "criterio médico" y después cuando se estableció su obligatoriedad se hizo el reparto en el local de la asociación con voluntarios.

En cuanto al tiempo que continuarán con esta labor, Jaime ha señalado que será mientras ellos dispongan de los "recursos para seguir haciendo el reparto" y "las circunstancias no permitan a la gente buscarse las habichuelas" porque tienen "dos alternativas", es decir, "o seguir dando alimentos y permitir que las circunstancias vayan mejorando poco a poco" o bien "dejar que la gente se busque la vida y el esfuerzo hecho estos meses se echará a perder".

Además, ha destacado que la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra está "más pensada" para temas como reclamar el arreglo de acerados y parques que para el reparto de alimentos pero han tenido que "dar una respuesta a una situación de emergencia" por lo que esta tarea no es su "función".

Finalmente, ha subrayado que también realizan actividades con mayores, colaboran con clubs de petanca del barrio, colaboran con el colegio y otras entidades además de fomentar el huerto urbano, entre otras.