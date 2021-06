Aumentan los contagios en Cáceres por tres brotes vinculados a fiestas de jóvenes

El alcalde pide extremar la responsabilidad y que se acuda a los cribados masivos para detectar asintomáticos

La cifra de contagios por coronavirus en Cáceres se ha disparado en los últimos días en los que se han detectado tres brotes vinculados a fiestas de jóvenes, dos de ellos en la discoteca Zrrcus y otro relacionado con la fiesta de fin de curso del colegio Licenciados Reunidos, que arrojan de momento 14 positivos y 70 contactos.

Estos nuevos casos han provocado que la incidencia a 14 días se sitúe en 108,19 y a 7 días sea de 86,35, una cifra que no se alcanzaba desde hace semanas cuando los niveles se habían mantenido en unos 30 casos a los 14 días. Solo en la jornada de ayer martes, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado 22 nuevos casos en la capital cacereña por lo que todo apunta a que la incidencia seguirá aumentando en los próximos días y podría pasar de 150 la semana que viene.

Ante la situación sanitaria de Cáceres el alcalde Luis Salaya ha pedido responsabilidad y prudencia a la ciudadanía para frenar los contagios, ya que la incidencia "se está disparando en menores de 25 años y el origen de los focos tiene que ver con fiestas y con el ocio nocturno".

"Nadie desea que todos los esfuerzos que hemos realizado hasta el momento se vayan por la borda en un momento en el que ya se estaba logrando controlar la cifra de casos y la ciudad estaba notando una recuperación económica y turística", ha dicho el regidor, que ha añadido que actualmente la incidencia más baja de la ciudad está en Aldea Moret mientras se han disparado los casos en los centros de salud del centro de la ciudad.

Salaya ha pedido a los jóvenes que no respetan las medidas "mucha responsabilidad", ya que al no estar vacunados corren más riesgos y se está viendo como el Covid-19 "deja también secuelas graves a la población joven".

El mensaje del alcalde para los locales que no están cumpliendo las normas sanitarias es que piensen en el "daño" que hacen a la imagen de todo el sector, la mayoría de los cuales sí se atienen a la normativa, por lo que ha pedido que la gente no acuda a establecimientos hosteleros donde no se cumplen las medidas.

"Sabemos que la inmensa mayoría de los empresarios se están esforzando mucho por cumplir las medidas, pero aquellos que no lo hacen perjudican gravemente a la imagen del sector y a la recuperación de la ciudad. Pido a la ciudadanía que si acude a locales en los que no se cumplen las normas, se marchen y vayan a aquellos que si las respetan y que llevan a cabo su trabajo de forma responsable", ha insistido.

Salaya, que ha convocado este martes una comparecencia ante los medios debido a la situación sanitaria de la ciudad, ha incidido en que también se ha aumentado la vigilancia policial en los locales de ocio y que el control "está siendo intenso", y se está entrando en los locales para comprobar el cumplimiento de la normativa.

"Hay un refuerzo de la vigilancia importante pero todo no lo podemos arreglar con policía y tiene que haber un respaldo de responsabilidad...y tomárselo muy en serio", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que no se acuda a locales cerrados sin ventilación y que no se ponga en riesgo ni la salud ni la recuperación económica de la ciudad.

"No pongamos en riesgo la recuperación económica de una ciudad entera para tomarnos cuatro copas o para hacer un poco de caja porque esta ciudad está intentando recuperar su principal motor que es el turismo, y nos está yendo muy bien".

VACUNACIÓN Y CRIBADOS

A la pregunta de si, vista la incidencia de contagios en la población menor de 25 años, habría que modificar el calendario de vacunación para proteger a esta franja de edad, el alcalde cacereño ha resaltado que lo importante es que "el ritmo de vacunación es muy alto" y ha optado por mantener el plan de ruta actual "y terminar cuanto antes" de vacunar a toda la población.

El alcalde ha animado a los vecinos y vecinas de la ciudad a acudir a los cribados que se continúan realizando en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, en horario de lunes a viernes de 15,30 a 20,00 horas. "Pedimos a la ciudadanía que se acerque a estos puntos para que podamos localizar posibles casos asintomáticos y logremos así frenar los contagios", ha concluido.