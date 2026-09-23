Los avisos por calor llegan este jueves a las Vegas del Guadiana y a varias zonas de la provincia de Cáceres

Archivo - Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas este jueves, 24 de septiembre, en las Vegas del Guadiana y a buena parte de la provincia de Cáceres.

En concreto, se activarán entre las 13,00 y las 19,00 horas en el valle del Guadiana y Tajo y Alagón, por máximas de 38 grados, y en Villuercas y Montánchez y norte de Cáceres, de 36 grados.