AVT Extremadura recuerda a las víctimas del terrorismo reivindicando una memoria que no dependa de "mayorías cambiantes"

Acto en memoria, recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Extremadura ha señalado que este miércoles, cuando recuerdan a las 191 víctimas del atentado del 11 de marzo en Madrid y a todas las víctimas del terrorismo, lo hacen "con la convicción de que su memoria no puede depender de mayorías cambiantes, ni de relatos coyunturales", sino que debe asentarse sobre un compromiso "firme y duradero" de toda la sociedad y de todas las instituciones.

La ciudad de Badajoz ha rendido un homenaje a las víctimas de terrorismo en un acto en el que en nombre de dicha asociación Antonio Guerra ha reivindicado una memoria que "no se administre según conveniencias", una justicia que "no se flexibilice según necesidades parlamentarias" y una dignidad que "no se condicione a silencios estratégicos", porque "sólo así podremos mirar al futuro con la tranquilidad de haber sido coherente con los nuestros".

"Que el recuerdo del 11M, lejos de dividirnos o incomodarnos, vuelva a ser un espacio de encuentro en torno a valores compartidos", ha expresado Antonio Guerra, junto con que "la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia no sean palabras pronunciadas en los aniversarios, sino principios que orienten de manera constante la acción pública y el comportamiento institucional". "No podemos permitirnos otra cosa".

Así lo ha señalado en representación de esta asociación Antonio Guerra, natural de Badajoz y cabo primero de la Guardia Civil en situación de retirada y víctima del atentado perpetrado por ETA en Algorta (Bilbao), quien ha sido el encargado de leer un manifiesto con motivo del acto en memoria, recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado este miércoles en Badajoz.

El acto, celebrado en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, ha contado con la presencia de víctimas del terrorismo y autoridades como el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; o el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista; así como diputados regionales o representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros.

