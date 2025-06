La AVT señala en una reunión con Guardiola la importancia de que los jóvenes conozcan la "verdadera historia" terrorista

MÉRIDA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han reivindicado en una reunión mantenida en Mérida con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la importancia de que los jóvenes conozcan la "verdadera historia" del terrorismo.

En este sentido, la AVT ha recordado ya lleva a cabo en Extremadura numerosas charlas de concienciación en centros educativos.

Al hilo de este proyecto, en el encuentro con Guardiola se ha contemplado la posibilidad de elaborar de la mano de la Consejería de Educación, una Unidad Didáctica relativa a la verdadera historia del terrorismo y sus víctimas, señala en nota de prensa la AVT, que ha defendido que "toda la sociedad necesita recordar lo que ha sucedido, especialmente ahora que la consigna es esconder a las víctimas del terrorismo debajo de una alfombra".

En ese sentido, la AVT ha propuesto la realización de diferentes documentales recordando la historia de las víctimas extremeñas. "Porque una sociedad que no olvida, es una sociedad sana. No nos hemos olvidado destacar que hay muchas víctimas del terrorismo extremeñas, que no han tenido derecho a la justicia, por lo que vamos a intentar junto con la Junta de Extremadura, que tengan derecho a la verdad", señala el colectivo.

El encuentro se ha llevado a cabo con un "buen entendimiento" por ambas partes, que se han emplazado a mantener esta "fluida comunicación" en el futuro "por el bien de las víctimas del terrorismo".

Cabe apuntar que en la reunión con Guardiola han participado la presidenta de la AVT, Maite Araluce, su consejero, Miguel Folguera, y la representante en Extremadura, Inmaculada Sánchez Polo. Por parte del Ejecutivo extremeño también ha participado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.