El Ayuntamiento de Almendralejo presenta un portal empresarial con ideas para invertir en la ciudad

Actualizado 10/12/2008 15:22:50 CET

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) presentó hoy un portal empresarial con ideas para invertir en la ciudad elaborado por Juan Carlos Casco, y el en que se realiza una radiografía de todos los recursos que existen en el municipio y donde se pueden conocer todas las oportunidades que hay para poder invertir.

Según apuntó Casco durante la presentación, "objetivamente, Almendralejo es el mejor punto para invertir del suroeste ibérico; es accesible y se encuentra equidistante de las ciudades de primer nivel".

El portal (www.almendralejoempresarial.com) recoge de forma exhaustiva un estudio de mercado para todos los emprendedores y promotores que quieran abrir un negocio en la ciudad. Para ellos proporcionan decenas de ideas de industrias emergentes como puede ser las nuevas tecnologías en el sector servicios, o la ganadería ecológica en el sector primario.

El portal se divide en una visita virtual desde el aire, al objeto de completar los diferentes estudios territoriales y el análisis de oportunidades económicas a desarrollar. Seguidamente se pueden visitar los estudios descriptivos y prescriptitos, que giran en torno a las posibilidades de desarrollo y creación de nuevas empresas; y al conjunto de alternativas en función del análisis de los recursos locales, con la intención de poder orientar a los potenciales emprendedores en las posibilidades que ofrece Almendralejo.

Los creadores han invertido alrededor de un año en la elaboración de la página y en el estudio e investigación de campo. Será actualizada por el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento almendralejense, y contará también con una sección de noticias de interés para los empresarios, como pueden ser convocatorias de ayudas y subvenciones.

Finalmente, la concejal de Empleo, Victoria Pérez, que estuvo acompañada durante la presentación por el alcalde, José María Ramírez, señaló que "hasta que no se ha hecho el estudio no hemos conocido la realidad que nos ofrece la ciudad y los recursos que aún no están explotados".