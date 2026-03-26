El Ayuntamiento de Cáceres actualiza el Sistema de Información Geográfica con imágenes de gran calidad del casco urbano

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, junto a responsables del SIG en la presentación de la nueva cartogarfía - EUROPA PRESS

CÁCERES, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha actualizado su cartografía con imágenes de gran calidad que escudriñan el casco urbano de la ciudad al incorporar una ortofoto realizada por dron, que se sitúa entre la imagen urbana de mayor calidad que existe hoy en día para una superficie de 3.700 hectáreas.

El resultado de este trabajo no son solo mapas, sino una radiografía exacta de Cáceres a pie de calle y desde el cielo, obtenida a raíz de unas 35.000 fotos, con las que se ha podido determinar que la ciudad cuenta con más de 38.000 placas solares fotovoltaicas en la ciudad, "lo que ofrece una fotografía clara del avance en energías renovables y nos permitirá diseñar mejoras futuras políticas en este ámbito", ha señalado el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, en la presentación de esta renovación del SIG.

Esta actualización también ha permitido la identificación de cubiertas con amianto en el término municipal, "lo que nos permite disponer por primera vez de una base de datos precisa que ya se ha trasladado a la Junta de Extremadura para contribuir al inventario regional", ha anunciado Leal.

Para todo este trabajo se ha recorrido cada calle, cada vado y cada parada de autobús, utilizando cámaras 8k y técnicas de última generación, lo que constituye un salto tecnológico en la gestión de la ciudad, y "supone una mejora cualitativa en la manera en la que el Ayuntamiento gestiona, organiza y pone a disposición de la ciudadanía la información sobre la ciudad".

Pero el gran hito es la nueva ortofoto obtenida mediante vuelo por dron, que ha capturado imágenes con una resolución de 2,5 céntimetros por pixel. "Es probablemente la imagen urbana de mayor calidad que existe hoy en España para una superficie tan amplia, cubriendo 3.700 hectáreas que corresponden al núcleo urbano y las tres pedanías", ha explicado el responsables del SIG, Luis Álvarez, que ha acompañado a Leal en la presentación del servicio.

NUEVA VERSIÓN DE CÁCERES VIEW

En paralelo a este trabajo se ha seguido avanzando en la digitalización de los servicios municipales lanzando una nueva versión de la aplicación Cáceres View, "completamente renovada y adaptada a los dispositivos actuales, que permite acceder de forma sencilla a toda la información geográfica del municipio desde el móvil", ha explicado Álvarez.

También se ha dado un paso adelante en transparencia con el nuevo portal de datos abiertos Open Data Cáceres, que arranca con 117 conjuntos de datos y que seguirá creciendo en los próximos meses, con el objetivo de que "cualquier persona pueda acceder a la información pública de manera fácil, útil y reutilizable".

Por último, se ha actualizado la cartografía del término municipal a escala 1/10.000, algo que no se hacía desde el año 2008, incorporando información procedente del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y tecnología LiDAR. "Esto permite contar con una base mucho más precisa para el desarrollo urbano y la planificación del territorio", ha apuntado el concejal.

"Son un conjunto de actuaciones que sitúan a Cáceres en una posición avanzada en el uso de la tecnología aplicada a la gestión urbana. Pero, sobre todo, son herramientas que tienen un impacto directo en la mejora de los servicios públicos y en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido Leal.