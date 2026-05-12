El Ayuntamiento de Cáceres contratará a 155 personas desempleadas con el programa regional de empleo

El concejal de Recursos Humanos y Empresa del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

CÁCERES, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres contratará, a partir del mes de junio, a un total de 155 personas desempleadas con contratos de entre 9 y 12 meses en distintas categorías profesionales, a través del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2026 (PCEME), dotado con un total e 3,2 millones de euros, de los que 2,67 los aporta la Junta de Extremadura y unos 605.000 euros el consistorio cacereño.

El desembolso municipal supone un aumento del 29% respecto a la cantidad aportada en el periodo de 2025 debido, entre otras cosas, a que las diputaciones provinciales --que aportaban 6 millones de euros cada una a este programa de empleo regional-- se retiraron de este plan, por lo que los ayuntamientos tienen que hacer frente a una mayor parte del coste del programa.

El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, ha presentado este martes en rueda de prensa este nuevo programa, del que ha subrayado como principal novedad que, "por primera vez, no se producirá un periodo sin cobertura de servicios municipales entre la finalización de un programa de empleo y el inicio del siguiente", lo que va a permitir que se garanticen la continuidad en todas las áreas esenciales esenciales como atención ciudadana y principalmente la prestación de ayuda a domicilio.

Cabe recordar que, en años anteriores, entre que finalizaban unos contratos y se iniciaban los siguientes, había un periodo en el que no se podían prestar algunos servicios. Borrega ha recalcado que con estas contrataciones se podrán reforzar diferentes departamentos y servicios municipales, especialmente aquellos relacionados con la atención social, administrativa, deportiva, turística y de mantenimiento de la ciudad, al tiempo que se ofrece una oportunidad laboral y de inserción a personas desempleadas de la ciudad.

Las contrataciones previstas corresponden a varias categorías como 15 auxiliares administrativos; 65 auxiliares de ayuda a domicilio; un auxiliar de biblioteca; 12 auxiliares de información turística; un dinamizador sociocultural; 10 guardas porteros; un monitor de huertos de ocio; 2 operarios de servicios múltiples; 36 ordenanzas; 4 peones de albañilería; 2 peones de cementerio y 4 técnicos superiores del área social.

DOS RESPONSABLES DE PEDANÍAS

También, este año y como novedad, se van a crear dos puestos nuevos que son los de responsables de servicios municipales en las pedanías de Rincón de Ballesteros y en la Estación de Arroyo-Malpartida, para que "estén mejor atendidas y no tengan ningún tipo de merma con respecto a los ciudadanos de la capital".

De todos estos puestos ofertados, hay un total de 10 que están reservados para personas con discapacidad "al objeto de garantizar la igualdad real de oportunidades y facilitarles el acceso al empleo, eliminando todo tipo de barreras", ha señalado el edil.

El proceso de selección ya se está desarrollando, conforme a los criterios que establece la Junta de Extremadura dentro del programa de colaboración económico municipal del año 2026, y se priorizarán a los colectivos de mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración, menores de 30 y personas con discapacidad.

Las personas que han aspirado a estos puestos de trabajo deben estar inscritas como demandantes de empleo en el Sexpe en el momento de la realización del sondeo y tener cumplido el itinerario profesional de inserción, es decir, que cuentan con la titulación y la capacitación para los puestos laborales.

En cuanto a la inversión total del programa, asciende a 3.285.467, de los que la Junta de Extremadura aporta 2.679.000 euros, un 3% más que en la convocatoria anterior, y el Ayuntamiento de Cáceres cofinancia 605.537 euros, lo que supone un 29% más que en el año 2025.

Ante esto, Borrega ha instado a las diputaciones provinciales a que se incorporen de nuevo a este programa ya que, "desde que María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura en el año 23, esta aportación desaparece y han dejado de aportar, hasta la fecha de hoy, un total de 48 millones de euros, sin ninguna explicación".

"Este hecho tuvo que ser aliviado en el año 2023 por una aportación especial que hizo la Junta de Extremadura para que los ayuntamientos no perdiéramos esos puestos de trabajo y esas oportunidades laborales en nuestros ayuntamientos", ha resaltado el concejal.

Borrega ha añadido que "debido a las nuevas condiciones económicas que han beneficiado a los empleados públicos y a la prestación de los servicios, que cada día es más necesaria y es mayor", los ayuntamientos se ven obligados a realizar una cofinanciación más elevada para mantener los puestos de trabajo y garantizar los servicios públicos.

"Por lo tanto pedimos a las diputaciones que se replantearan volver a colaborar con los programas económicos y municipales de la Junta de Extremadura y de los ayuntamientos para garantizar la prestación de los servicios públicos en los municipios de nuestra región", ha concluido.