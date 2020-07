El Ayuntamiento de Cáceres insiste en que algunas zonas no pueden ocuparse con terrazas por accesibilidad y ruidos

Calle Pizarro de Cáceres donde no se pueden instalar terrazas por problemas de accesibilidad

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha defendido el "buen trabajo" que se está haciendo en la tramitación de las ampliaciones o instalaciones de terrazas en la ciudad, pero ha insistido en que en algunas zonas como la calle Pizarro o La Madrila no puedan colocarse veladores por problemas de accesibilidad o por saturación de ruidos.

Licerán ha asegurado que la actual situación de crisis económica devenida de la sanitaria no puede ser una excusa para traer al presente reivindicaciones de otras fechas por parte de los hosteleros. De esta forma responde a un grupo de empresarios que han creado una asociación para defender sus intereses ya que crititan la gestión municipal en la concesión de terrazas.

"Todo el mundo tiene claro desde el principio que no puede servir esta situación y este impulso del ayuntamiento para favorecer el desarrollo económico de la hostelería para recuperar viejas reivindicaciones que han incumplido la ley en todo momento, y que no permitía que se instalasen terrazas en ciertas zonas", ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

En este punto ha puesto como ejemplo la calle Pizarro donde "está clarísimo" que "no hay manera de cumplir la ley de accesibilidad" para poder conceder terrazas en esa vía, que está semipeatonalizada pero donde hay tránsito de vehículos y no tiene un ancho suficiente para poder instalar las mesas y sillas. "Eso creo que lo entendemos todos", ha subrayado.

En la zona de la Madrila tampoco se han concedido terrazas porque está "saturada de ruido" y la instalación de terrazas podrían generar un conflicto con los residentes por lo que "hay que jugar con el equilibrio de los derechos de los vecinos a su descanso y tranquilidad".

Licerán ha explicado que tanto el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, como él mismo, se han reunido con los hosteleros de la zona de la Madrila Alta para buscar diferentes soluciones para la instalación de terrazas pero, analizando la accesibilidad y la seguridad, "los informes de la policía no son favorables y sin los informes favorables no podemos autorizar esas terrazas".

"Yo creo que la ciudadanía cacereña está viendo claramente el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de Cáceres para que los hosteleros puedan desarrollar su actividad porque todo el mundo puede ver hay más terrazas que antes y las que hay se han ampliado". "Muchos hosteleros están agradeciendo ese esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento para que se puedan instalar", ha sentenciado.

También ha agradecido a muchos hosteleros el "gran esfuerzo" que están haciendo para "sacar a flote sus negocios" y ha aplaudido que cumplan la normativa sanitaria estrictamente lo que ayuda a transmitir a los turistas un mensaje de destino "seguro y tranquilo".

Licerán ha recordado que en todo este proceso se han realizado 233 informes de la Policía Local, se han girado 263 visitas, se han levantado 151 actas de inspecciones y se han tramitado 137 ampliaciones extraordinarias, "muchas de ellas ocupando aparcamientos en ciertas zonas".

OTROS ASUNTOS

En su intervención, el portavoz también se ha referido al último incendio que ha tenido lugar en la ciudad anoche en una parcela de titularidad privada, en la que fue necesaria la intervención de los bomberos para evitar la propagación del fuego.

Licerán ha insistido en que se está realizando la campaña de desbroce en la ciudad que ya llega al 80% del espacio previsto, pero ha recordado que el desbroce no evita los incendios porque "no pela el campo, sino que reduce la vegetación" y, aunque es un sistema preventivo, hay que reforzar las medidas para que esos incendios "no sean más dañinos".

Así, ha anunciado que se trabaja con la empresa concesionaria Talher y con el servicio de parques y jardines para poner en marcha otras medidas que puedan "mejorar" la prevención de incendios, aunque no ha revelado cuáles serían.

También ha informado de que esta semana se ha puesto en marcha el ascensor de la Casa de Cultura Mejostilla-Gredos, con una inversión de 25.000 euros recogida en los presupuestos de 2019. Con esta instalación, el inmueble mejora la accesibilidad y permite a los usuarios con problemas de movilidad acceder a todos sus servicios y disfrutar del salón de actos situado en la planta superior del edificio.