El Ayuntamiento de Cáceres mejora la iluminación y la seguridad vial en las avenidas de la Hispanidad y Cervantes

CÁCERES, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha invertido un total de 60.000 euros en actuaciones para mejorar la iluminación y la seguridad vial en las avenidas de la Hispanidad y Cervantes, dos de las calles de la ciudad en las que se han registrado en los últimos años atropellos de peatones, algunos de ellos con resultado de muerte.

Hace unos meses se llevó a cabo una poda masiva en los árboles de la avenida de la Hispanidad para mejorar la visibilidad pero ha resultado insuficiente, por lo que ahora se han instalado 24 nuevos báculos en las farolas de la citada avenida, y 19 en la de Cervantes para conseguir "una iluminación específica, clara y a baja altura de manera concreta en los acerados".

Así lo ha avanzado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, que ha visitado este lunes las actuaciones junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, y ha señalado que la inversión total en mejora de la seguridad vial en toda la ciudad ha alcanzado los 600.000 euros de presupuesto.

"Esa poda se llevó a cabo por parte de los servicios técnicos se comprobó que, pese a que se había avanzado mucho en ganar esa luminosidad, no era suficiente", ha dicho el regidor, por lo que se ha procedido a la instalación de nuevos puntos de luz en las farolas con lo que se ha conseguido ganar intensidad lumínica.

Mateos ha señalado que una de las principales quejas de los cacereños era que "la ciudad estaba oscura", y que había determinadas vías poco ilumniadas, no solo por la presencia de árboles sino porque las farolas que había no eran suficientes.

Por ello, la sección de electricidad del Servicio de Infraestructura, ha llevado a cabo actuaciones en otras zonas de la ciudad como Reyes Huertas, o en barriadas como Mejostilla, Las 300, o Llopis Ivorra, que haciende a un importe total de 600.000 euros, y que han consistido "o bien en la colocación de nuevas farolas o bien en la implantación de un nuevo brazo en el báculo existente para ganar luminosidad en los acelrdos", ha explicado Mateos.

"Todo esto con un objetivo fundamental y es que por un lado el peatón circule por estas vías con mayor tranquilidad y obtener mayor seguridad vial", ha dicho.

Junto a la instalación de los nuevos puntos de luz, también se va a llevar a cabo en la avenida de la Hispanidad otra actuación similar a la de la avenida Virgen de Guadalupe, ya que se van a colocar señales luminosas en todos los pasos peatones de Avenida de la Hispanidad "con el objetivo de que no solo de noche sino que también de día los conductores vean con antelación donde hay un paso de peatones y que los peatones puedan cruzar la vía con mayor tranquilidad y con mayor seguridad".

"No obstante, yo hago una llamada a la responsabilidad de los conductores porque estamos en una vía urbana limitada en gran parte de su trayecto a 30 kilómetros hora, y que presenta una serie de inconvenientes que son muy difíciles de atajar, como es la presencia del sol en determinadas horas del día que deslumbra a los conductores", ha explicado.

También ha pedido "responsabilidad" a los peatones y que no crucen hasta que el coche no esté totalmente detenido en la línea de parada previa que hay a los pasos de peatones.

Mateos ha incidido en que en la avenida de la Hispanidad se han realizado a lo largo de los años "múltiples actuaciones" para mejorar la seguridad, no solo la poda de árboles, la instalación de nuevos báculos, o las señales luminosas, sino que en varios puntos existen pasos de peatones sobreelevados o pasos de peatones que se iluminan cuando hay peatonres, "todo ello con el objetivo prioritario y fundamental de ganar en seguridad vial".

"Por lo tanto vamos a seguir trabajando en ese compromiso y vamos a seguir implementando medidas que den tranquilidad a los vecinos y, sobre todo, que hagan que la circulación en nuestra ciudad sea más segura y que los peatones se sientan más cómodos con actuaciones como la que presentamos en el día de hoy, con la que hacemos fundamentalmente es ganar en luz, en una arteria fundamental de la ciudad", ha concluido.