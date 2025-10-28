El Ayuntamiento de Cáceres publica las ayudas a la natalidad con 125.000 euros y destinadas al comercio local

CÁCERES 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha publicado las ayudas económicas al fomento de la natalidad correspondientes al ejercicio de 2025, dotadas con un total de 125.000 euros, 75.000 euros más que el año pasado, y están destinadas a consumir en el comercio local. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 15 de diciembre, y se establece una cuantía de 500 euros por cada nacimiento o adopción durante el periodo establecido.

La concejala de Servicios Públicos, Encarna Solís, ha dado los detalles de esta ayuda que surgió a propuesta de Vox en los presupuestos de 2024, para aminorar el gasto de las familias que conlleva el nacimiento o adopción de un niño o una niña. Este año se aumenta la cuantía y se pone como condición que la subvención que se reciba debe ir destinada al fomento del comercio local, según una propuesta del PSOE para facilitar la aprobación de los presupuestos de 2025.

"Desde el IMAS queremos seguir ayudando a las familias que hayan tenido hijos o hijas por nacimiento o adopción durante el año 2025 mediante la puesta en marcha de esta subvención", ha dicho Solís, al tiempo que ha defendido que el PP "cumple con los pactos cuando negociamos unos presupuestos". "Y aquí están, ayudas a la natalidad y ayudas al alquiler, las dos han salido ya en tiempo y forma", ha espetado.

Así, el elemento determinante para la concesión de la ayuda es el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o situación equivalente en caso de adopción internacional que se produzca en el municipio de Cáceres y sus pedanías en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, ambos inclusive.

Para optar a la ayuda los padres deben estar empadronados, durante al menos los doce meses ininterrumpidos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el Municipio de Cáceres o sus pedanías; estar al corriente con las obligaciones tributarias con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento; hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones del Ayuntamiento de Cáceres y de sus Organismos Autónomos.

Con carácter general, a efectos de poder acceder a las ayudas reguladas en la presente convocatoria los ingresos mensuales de la unidad familiar no podrán superar la cantidad de 2.800 euros netos (4 veces el IPREM a 14 pagas).

Como novedad, con el fin de incentivar el comercio local y asegurar el destino de la ayuda a los fines previstos, la totalidad de la ayuda deberá justificarse mediante facturas emitidas en el año 2025 por establecimientos comerciales ubicados en el municipio de Cáceres.

Dichas facturas deberán referirse exclusivamente a bienes y/o servicios vinculados directa y exclusivamente al cuidado de recién nacidos y cumplir los requisitos. Se podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación hasta el 28 de febrero de 2026.