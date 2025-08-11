El Ayuntamiento de Cáceres reparte abanicos promocionales a vecinos y turistas para combatir el calor - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres ha comenzado a repartir este lunes, de manera gratuita, 2.000 abanicos con la nueva imagen de la campaña 'Feel Cáceres' para que vecinos y visitantes puedan combatir mejor las temperaturas mientras descubren la ciudad.

Los abanicos han sido fabricados por una empresa local en madera y tela, llevan impreso el nuevo logotipo de 'Feel Cáceres' sobre un fondo con el plano del conjunto monumental. El reparto de los mismos se realiza en la Oficina de Turismo situada en la Plaza Mayor, en horario de 10,00h a 14,00 horas y de 17,20 a 20,30 horas.

Estarán disponibles hasta agotar existencias y se entregan junto a folletos informativos que recogen los principales lugares de interés, propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas a la nueva campaña turística.

17 MILLONES DE IMPACTOS VISUALES

Esta acción se enmarca en la nueva estrategia de promoción turística presentada por el consistorio cacereño bajo el lema 'Feel Cáceres: del corazón de Cáceres al corazón del mundo', que ha tenido una potente proyección en Madrid a través de la visualización de un video promocional en 15 pantallas digitales gigantes de la capital.

Las bondades cacereñas se han proyectado en las pantallas de los Cines Callao, en el Teatro Lope de Vega, en el Teatro Rialto, y en el Teatro Coliseum, y han alcanzando más de 17 millones de impactos (9 millones a turistas internacionales y más de 8 millones a nacionales).

La campaña continuará a lo largo del segundo semestre de 2025 con nuevas acciones, entre ellas la publicidad en la plataforma Spotify, la distribución de 20.000 folletos en español y 50.000 planos turísticos renovados, entre otras medidas.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento de Cáceres "refuerza su apuesta por un turismo que apela a las emociones, moderniza su imagen y proyecta la ciudad tanto al mercado nacional como internacional", informa el cosistorio cacereño.