El Ayuntamiento de Cáceres saca a licitación la reforma de la avenida Virgen de la Montaña por 2,7 millones de euros

Archivo - Infografía del proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de 18 meses, por lo que se prevé que el proyecto pueda estar terminado a mediados de 2028.

Esta reforma está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) y cofinanciada por la Unión Europea a través de fondos Feder, y las empresas interesadas en ejecutar el proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el 25 de mayo, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se trata de uno de los grandes proyectos anunciados por el alcalde Rafael Mateos para esta legislatura que actuará en una de las vías principales de la ciudad con una remodelación integral, desde la avenida de España hasta su confluencia con la plaza de Colón, incluido un ramal de la calle León Leal, que se peatonalizará unos metros hasta el cruce con la calle Virgen del Pilar, por lo que habrá que reordenar el tráfico en esta zona.

El proyecto ha sido redactado por la empresa Uninges (Universal de Innovación y Gestión SL), que ganó el concurso que se convocó y que ha diseñado la que será una de las grandes obras que afrontará la ciudad en los próximos meses.

Los detalles se presentaron el pasado mes de julio y se contempla una actuación en 10.500 metros cuadrados de superficie en una avenida que tiene 350 metros de largo por 30 de ancho, y que en la actualidad cuenta con un bulevar central que se sustituirá por una gran acera que se va a trasladar a la parte de los números pares de la avenida, es decir, en la zona del CEIP Prácticas y el Espacio UEx.

Se ha decidido ensanchar la acera de los pares porque en ese lado se encuentra el colegio y, de esta forma, se refuerza la seguridad en la entrada y salida de los alumnos. Pero también, porque en esa zona de los pares hay 150 plazas de aparcamiento en garajes de edificios frente a las 375 plazas que hay en el lado de los impares.

Con este nuevo espacio lateral se pasará de los seis metros de ancho de ahora a los 14 metros de acera con dos hileras de árboles, mobiliario urbano, farolas de doble brazo y otras mejoras como la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento en toda la calle.

También se actuará en el lado de los impares, que es donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno, cuya acera ganará amplitud porque se pasará de los dos metros actuales a cuatro metros de ancho. En todo el proyecto se va a emplear pavimento de hormigón con unas losas de gran formato de 100 por 50, en un color con sintonía con el entorno y con un tratamiento especial en la superficie que facilite la limpieza.

En el paseo que se ha diseñado en la zona de los pares se creará un jardín transitable, de 4,5 metros de ancho, que combinará árboles con césped, con bancos y con distinto mobiliario urbano, zonas con plantas y farolas de doble brazo para mejorar la iluminación de la avenida.

Respecto a la calzada, se construirá una de doble sentido, de subida y de bajada, con dos carriles de circulación y con aparcamientos en línea en ambos márgenes. Se van a reservar 72 plazas para coches y 14 plazas para motos y bicis y un espacio para cargas y descargas para facilitar la labor de los negocios de la zona.

Otra cuestión importante es que se van a reordenar los pasos de peatones y se pasará de los que hay actualmente a contar con cinco pasos con suelo podotáctil previo para las personas invidentes.

Como novedad y para dar más fluidez al tránsito peatonal en la avenida de España, el primer paso de peatones estará directamente en la esquina donde se ubica el chalé de los Málaga y cruzará a la joyería que hay enfrente, sin tener que adentrarse en la avenida Virgen de la Montaña, como hay que hacer ahora.

El proyecto no contempla una plataforma única pero va a quedar perfectamente diferenciada lo que es la calzada de las aceras para garantizar la seguridad de los peatones. Por lo tanto, se reordena la vía, se gana en seguridad, se ilumina mejor que como está actualmente, se renovará toda la red de abastecimiento y saneamiento, así como la red de riego o de alta y baja tensión, entre otros servicios soterrados que hay en dicha vía.

SE MANTIENE EL MISMO NÚMERO DE ÁRBOLES

Respecto a los árboles que hay ahora mismo en la avenida, el alcalde Rafael Mateos indicó que se mantendrá el mismo número de ejemplares, que son 149 árboles, aunque la ubicación de alguno de ellos habrá que reordenarla debido a las cuestiones técnicas del proyecto.

Las obras se harán por fases para que la vía tenga que estar cortada el menos tiempo posible y no afecte mucho a los vecinos y las actividades empresariales.

"La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña va a revitalizar el centro de la ciudad y, sobre todo, nos va a permitir recuperar esta vía como un punto real de encuentro para todos los cacereños y las cacereñas, un objetivo que defendimos en su momento cuando nos presentábamos a las elecciones y que ahora ya sí podemos materializar", señaló Mateos en la presentación del proyecto.