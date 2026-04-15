El Ayuntamiento de Cáceres ultima los presupuestos de 2026 tras la aprobación de los del IMAS con la abstención de Vox

Consejo Rector del IMAS en el Ayuntamiento de Cácerse, que ha aprobado los presupuestos del organismo autónomo para 2026 - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres va a presentar "muy pronto" los presupuestos de 2026 para llevarlos a votación al Pleno municipal, tras la aprobación este miércoles de las cuentas del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), con los votos a favor del PP, la abstención de Vox, el voto en contra de PSOE y la ausencia de Unidas Podemos (UP) por motivos laborales.

El PP logra así salvar los presupuestos del organismo autónomo, como paso previo a la aprobación de las cuentas generales, que se van a remitir a la Comisión de Economía, para llevarlas después al Pleno municipal, donde la minoría del PP necesita los dos votos de Vox para aprobarlas con mayoría.

Cabe recordar que los 'populares' cuentan con 11 concejales, frente a los 10 del PSOE, dos de Vox y otros dos Unidas Podemos. El primer presupuesto de la legislatura en 2024 salió adelante con los 13 votos de PP y Vox, mientras que en 2025 fue la abstención de PSOE la que propició la aprobación con la introducción de varias medidas propuestas por los socialistas.

Ahora, se ha dado el visto bueno al presupeusto del IMAS, que contará en 2026 con 4,3 millones de euros lo que supone un incremento de 281.092 euros respecto al ejercicio anterior, es decir, un 7% más.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado este miércoles que con la aprobación de los presupuestos del IMAS se ha dado "el primer paso para poder aprobar el presupuesto municipal". "Eso nos va a permitir ya conformar el presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres que en las próximas semanas vamos a remitir a comisión y su aprobación en Pleno también será muy pronto", ha señalado.

"El punto de votación ha salido adelante con la abstención del grupo municipal de Vox y, por lo tanto, ha sido lo que ha facilitado la aprobación de este presupuesto, y yo creo que va a facilitar la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres", ha manifestado.

Mateos ha recordado que el presupuesto del IMAS de este año 2026 contempla un incremento del 7%; un aumento que se introduce en partidas destinadas a mayores, con más de 100.000 euros, por lo que se duplica la cantidad destinada a este sector de la población.

También hay un crecimiento de la consignación a acciones sociales dirigidas a las personas sin hogar pasando de 170.000 euros a 370.000 y se mantienen las ayudas a la natalidad y a las familias propuestas por Vox, ya que la fórmula aplicada en 2025 que había introducido el PSOE "no ha dado resultado", ha dicho el regidor, en alusión a que el grado de ejecución de estas ayudas, que estaban asociadas al consumo en el comercio local "ha sido bajo".

"Por lo tanto vamos a volver, como se hizo en el año 2024, a unas ayudas directas a la natalidad que tuvieron un gran éxito, gran aceptación por parte de la sociedad cacereña y volveremos a poner a disposición de los futuros padres de nuestra ciudad de Cáceres la cantidad de 125.000 euros", ha apuntado en declaraciones a los medios tras visitar las obras que se están llevando a cabo en la sede de la Asociación de Pensionistas de La Bondad.

En este sentido, ha lamentado el voto en contra del PSOE y ha señalado que "resulta difícil de entender", ya que estas cuentas "son buenas para los cacereños y para las cacereñas y que responden a esa demanda de los ciudadanos que más lo necesitan en nuestra ciudad". "Tendrán que explicar por qué han votado en contra de los mayores y de las personas sin hogar", ha dicho.

PRINCIPALES DATOS

En concreto, la partida destinada a personas mayores pasa de 91.000 a 191.000 euros, con el objetivo de impulsar el envejecimiento activo, talleres y actividades que fomenten la autonomía y la participación social.

Asimismo, el servicio de ayuda a domicilio se incrementa en más de 100.000 euros, alcanzando los 1,6 millones, y otro de los incrementos más relevantes se produce en el Área de la Mujer, que crece en más de 135.000 euros hasta situarse en 464.175,79 euros, reforzando los recursos de igualdad, prevención y atención especializada.

El presupuesto del IMAS contempla un aumento significativo de las subvenciones a entidades sociales, especialmente aquellas que trabajan con personas sin hogar, familias en situación de vulnerabilidad o con necesidades básicas de alimentación, ampliando la colaboración con el tercer sector y la capacidad de intervención social.

También se incrementan partidas como conciliación, natalidad y programas de intervención social, orientadas a reforzar la atención a familias y mejorar la cobertura de necesidades sociales emergentes. De hecho, las ayudas a la natalidad aumentan un 150%, subiendo de 50.000 a 125.000 euros.