El Ayuntamiento de Mérida contrata a 37 desempleados durante 6 meses con el Plan de Empleo de la Diputación de Badajoz

El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, y el vicepresidente tercero y diputado de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, presentan el Plan de Empleo. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha contratado a 37 personas que se encontraban desempleadas para reforzar diferentes servicios municipales gracias a los 520.000 euros que recibidos a través del Plan de Empleo impulsado por la Diputación de Badajoz.

Las contrataciones, con una duración de seis meses, se realizaron a mediados del pasado mes de diciembre, entre los días 15 y 16, según ha detallado el delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y diputado de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias.

Unos fondos que el consistorio emeritense ha destinado a perfiles relacionados con servicios municipales "esenciales", ha señalado Fuster. Por un lado, vinculados con el parque municipal de obras, principalmente de albañilería, carpintería, electricidad, forja, pintura y también oficios de servicios múltiples.

Por otro lado, puestos del sector de la limpieza de centros municipales, entre los que se incluyen espacios dependientes del ayuntamiento y colegios.

El concejal emeritense ha valorado las "alianzas" del ayuntamiento con otras administraciones públicas, como en este caso la diputación provincial, para ayudar a la creación de empleo, que forma parte del "modelo de ciudad" que el equipo de gobierno local impulsa en la capital extremeña.

"No comprendemos cómo podemos avanzar sin la ayuda, el liderazgo y la dinamización del empleo en la ciudad", ha defendido Fuster, quien ha añadido que se trata de un mercado laboral vinculado a los derechos al tiempo que se considera una "herramienta de cohesión social" y una "palanca de igualdad territorial".

En este sentido, ha destacado los datos de paro que deja la ciudad en 2025, con una reducción de 221 demandantes de empleo, situando la tasa de desempleo en torno al 15 por ciento, 13 puntos menos que en 2015, cuando este equipo de Gobierno inició su mandato.

Unos resultados que no son "fruto de la casualidad", ha remarcado, sino del impulso de "políticas útiles que sirven a la gente", en este caso para fomentar un empleo que "sirve para que la gente esté cómoda y pueda desarrollar su modelo de vida".

INTRUMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL

Cabe destacar que los fondos de este plan de empleo, que el edil emeritense ha calificado como un "instrumento de oportunidad y de cohesión territorial", no están condicionados, de modo que cada ayuntamiento, atendiendo a sus necesidades y a su propio criterio puede destinarlos a aquellos perfiles que estime más oportunos.

En este sentido, el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, ha señalado que esta institución, como entidad local, tiene claro que "cada municipio conoce cuáles son las necesidades de su territorio, de su propio entorno", y por ese motivo no condiciona "en absoluto" qué tipo de contrataciones se tienen que realizar.

Por lo tanto, "cada municipio puede contratar aquello que requiere", de forma que hay "muchas piscinas municipales que funcionan gracias a este plan de empleo", y en otro municipios sus alcaldes destinan los fondos a mantener abiertos los polideportivos o a la limpieza de colegios, mientras que otros ponen el foco en dar una primera oportunidad laboral a los jóvenes.

Asimismo, ha explicado que, con el objetivo de luchar contra la despoblación, la Diputación de Badajoz impulsó en 2023 este plan provincial de empleo, que comenzó con algo más de 6 millones de euros y que en esta anualidad del 2026 supera los 7 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a 2025 del 9 por ciento.

Díaz Farias ha remarcado el carácter "solidario" de este plan de empleo, en el sentido de que los grandes municipios, como en este caso Mérida, y el resto de poblaciones de más de 20.000 habitantes, renuncian a parte de la financiación que les corresponde para elevar la cuantía de los más pequeños.

Esto es así porque se establece un umbral mínimo de 40.000 euros y dos contrataciones por cada municipios, por muy pequeño que sea, como el caso de las cercanas localidades de El Carrascalejo o Don Álvaro, ha señalado a modo de ejemplo el diputado provincial.

"Consideramos que cualquier municipio de nuestra provincia debe tener un mínimo de posibilidades de poder desarrollarse", y ello se produce por la "solidaridad de los grandes, es decir, de ciudades como Mérida, que tiene que renunciar a parte de esa dotación presupuestaria que la Diputación podría asignarle".