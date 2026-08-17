El Ayuntamiento de Mérida destina 300.000 euros a la reparación de un paso superior en el Paseo de los Rosales

Paso superior del Paseo de los Rosales. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación las obras de reparación del paso superior sobre el Paseo de los Rosales, con un presupuesto de 292.426,12 euros y un plazo previsto de ejecución de dos meses.

La actuación permitirá intervenir de manera integral en una infraestructura que presenta diferentes daños, principalmente asociados a la presencia de humedades tanto en la subestructura como en el tablero.

El objetivo de las obras será detener estos procesos, reparar los elementos afectados y adoptar medidas que permitan proteger la estructura frente a futuras filtraciones.

De esta forma, el ayuntamiento acometerá una "importante actuación de conservación y mejora" de este paso superior, reforzando su seguridad y prolongando su vida útil, actuando tanto sobre la plataforma como sobre los diferentes elementos estructurales.

Una de las principales actuaciones será la implantación de un nuevo sistema de impermeabilización y drenaje, destinado a impedir que el agua procedente de la plataforma continúe filtrándose hacia el resto de la estructura, detalla el consistorio en una nota de prensa.

Para ello, el proyecto contempla la demolición de las aceras existentes y la escarificación del pavimento hasta descubrir la losa de hormigón. También se retirarán las actuales juntas de dilatación para proceder posteriormente a su sustitución.

Los trabajos se completarán con la impermeabilización del tablero, la ejecución de nuevos sumideros, la reconstrucción de las aceras y una nueva pavimentación de la calzada. Asimismo, se repondrán las barandillas y se aplicará sobre ellas la correspondiente pintura de protección.

REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La intervención contempla igualmente diferentes trabajos sobre los alzados y el tablero destinados a reparar tanto los daños de carácter estructural identificados como aquellos provocados por las humedades.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la retirada de vegetación y la limpieza de las superficies mediante agua a presión, complementada cuando sea necesario con cepillado mecánico y otros tratamientos.

También se llevará a cabo el picado y saneamiento de las superficies deterioradas de hormigón, la reconstrucción de paramentos, el sellado de fisuras y la inyección de aquellas localizadas en los estribos.

Finalmente, se aplicará pintura anticarbonatación sobre los paramentos de hormigón de la estructura, proporcionando una protección adicional frente al deterioro.

Con esta nueva licitación, señala el ayuntamiento, continúa avanzando en la "conservación y modernización" de las infraestructuras urbanas de Mérida, actuando de forma preventiva sobre aquellos elementos que presentan "deterioro" y acometiendo una intervención diseñada para solucionar las patologías existentes y mejorar la durabilidad del paso superior.