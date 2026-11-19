Agentes de Policía Local de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida propondrá la creación de "como mínimo" 20 nuevas plazas de agente de Policía Local en la Mesa General de Negociación para la oferta pública de empleo de 2027

Así lo ha avanzado el portavoz municipal y delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, quien ha señalado que el equipo de Gobierno propondrá a las centrales sindicales la creación de estas nuevas plazas con el objetivo de reforzar la plantilla del cuerpo, lo que "permitirá seguir manteniendo un estándar de calidad en la seguridad pública".

Según ha destacado, actualmente la Policía Local de Mérida cuenta con una plantilla de 107 efectivos, entre policías locales, oficiales, subinspectores e inspectores, de lo que 13 de ellos, fundamentalmente agentes, se encuentran en situación de segunda actividad, según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.m

Así, y en el marco de la planificación de la oferta pública de empleo de 2027, el equipo de Gobierno propondrá en la Mesa General de Negociación a las centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento de Mérida la creación de, "como mínimo", 20 nuevas plazas de agentes de Policía Local, con el objetivo de reforzar la plantilla del cuerpo.

Una medida que, tal y como ha señalado Fuster, responde "a la importancia que el Gobierno municipal concede a la seguridad ciudadana, la seguridad pública, el cuidado de la gente y la protección de los eventos públicos que se desarrollan en la ciudad de Mérida", y que "permitirá seguir manteniendo un estándar de calidad en la seguridad pública".