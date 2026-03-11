El Ayuntamiento de Mérida se suma al minuto de silencio por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

Minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Mérida con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida se ha sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Coincidiendo además con el 22º aniversario de los atentados del 11M en Madrid, más de medio centenar de personas se han sumado al minuto de silencio, entre ellos el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, miembros de los diferentes grupos políticos municipales, y representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Así, en la Plaza de España de la capital extremeña han estado presentes también representantes de los grupos parlamentarios en la Asamblea, como la diputada socialista Isabel Gil Rosiña; los diputados de Vox Ángel Pelayo Gordillo y Juan José García; y otros representantes del PP.

En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recordado la necesidad de mantener el "recuerdo y memoria" de las víctimas del atentado del 11M, que "golpearon trágicamente a España".

"Hemos querido guardar este minuto de silencio en recuerdo y en memoria de las víctimas de aquel trágico atentado que sacudió a nuestro país", ha subrayado Rodríguez Osuna.