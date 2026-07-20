'Bacanal' invita al público a una experiencia colectiva en el Festival de Mérida contra las prohibiciones

Presentación de 'Bacanal' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Bacanal', el próximo estreno del Festival de Mérida, invitará al público del 22 al 26 de julio a participar en una experiencia colectiva contra las prohibiciones y para celebrar el cuerpo y la libertad.

La obra, en la que se dan la mano la danza y las palabras, está dirigida por Chevi Muraday, con texto de Juan Carlos Rubio y cuenta con un elenco formado por Juana Acosta, Toni Acosta, Carlos Hipólito, Elisa Hipólito y Mapi Sagaseta.

Además de Cisco Lara, Julen Pazos, Georgina Flores, Tamar Vela, Inés Valderas, Javier Aguilera y el propio Chevi Muraday, al que se une un coro formado por Candela Chamorro, Lucía Ferrán, Celia García Ferriols, Altea León, María Rufo y Carla Trillo, alumnas del Conservatorio de Danza de Cáceres.

La acción de 'Bacanal' se sitúa en el momento en el que el Senado romano decreta la prohibición de las Bacanales y el culto al dios Baco, estableciendo con ello que el cuerpo y el deseo son fuerzas peligrosas que deben ser controladas.

La obra ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, y por parte del elenco.