Baterno, Casas de Don Pedro y Esparragosa de Lares se suman a la Reserva de la Biosfera de La Siberia extremeña

Aprobacion de la ampliacion Reserva de la Biosfera de La Siberia extremeña - OFICINA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Reserva de la Biosfera de La Siberia extremeña amplía su ámbito geográfico y humano tras la aprobación oficial de su ampliación en el marco del 38º Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB de la Unesco, que se celebra en la Reserva de la Biosfera de Itaipú, en Paraguay.

Con esta decisión, los municipios pacenses de Baterno, Casas de Don Pedro y Esparragosa de Lares pasan a integrarse de manera oficial en la Reserva de la Biosfera de La Siberia, sumando cerca de 2.500 habitantes a una estrategia de desarrollo socioeconómico basada en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, el equilibrio territorial y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

La ampliación supone un "importante reconocimiento internacional" al trabajo desarrollado en los últimos años por las entidades locales, asociaciones, empresas y ciudadanía del territorio, consolidando a La Siberia como referente en la aplicación de políticas sostenibles vinculadas al entorno.

La incorporación de estos tres municipios refuerza la cohesión territorial de la Reserva y amplía las oportunidades de cooperación, promoción turística, asentamiento poblacional y acceso a proyectos e iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.

Así pues, la Reserva de la Biosfera de La Siberia, única de la provincia de Badajoz, continúa reforzando su compromiso con la puesta en marcha de iniciativas orientadas a consolidar una visión de futuro basada en la cohesión territorial.

Todo ello con el propósito de construir "un territorio vivo, resiliente y sostenible, capaz de generar nuevas oportunidades para sus habitantes a través de la valorización de sus recursos endógenos", señala en nota de prensa la Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

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