Bautista considera que el PSOE extremeño "tiene mucho que demostrar" en la defensa de la continuidad de Almaraz

MÉRIDA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha considerado este viernes que la propuesta del PSOE Provincial de Cáceres de prolongar la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2040 no es más que "un pellizquito de monja" y que, además, la formación "tiene mucho que demostrar" en la defensa de la continuidad de la planta.

"Quiero quedarme con que tienen buenas intenciones, pero deben tener también mala conciencia porque cuando han tenido la oportunidad de defender Almaraz y de decir sí a la prolongación de la vida útil de nuestra central nuclear han votado no", ha subrayado Bautista en declaraciones a los medios en Mérida, en el marco de su visita al XVII Campeonato del Mundo Agua Dulce.

Así, tras recordar que los diputados del PSOE de las provincias de Cáceres y Badajoz "han votado no" a la prolongación de la vida útil de las nucleares en España, el consejero ha remarcado que "no solo vale con una declaración de intenciones en el mes de agosto" ya que, ha defendido, "la mejor herramienta" que la política tiene para "demostrar sus hechos" es el voto en el Parlamento.

"No vale con decirlo en un mes de agosto, en una reunión de alcaldes interna y que eso quede en nada más, porque entonces el apoyo que dicen dar no es tal, sino que es un cargo de conciencia que tienen y un mal resultado electoral que prevén por no estar cuando deben estar al lado del pueblo extremeño", ha espetado.

No obstante, asegurando que a la defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz "es bienvenido cualquiera", Bautista ha insistido en que los socialistas "serán bienvenidos" siempre y cuando demuestren "la buena fe de sus intenciones" y "la rotundidad de sus hechos", con el voto en el Parlamento y "diciendo las cosas que tienen que decir donde las tienen que decir".

"Ellos han tenido dos oportunidades: decírselo a la cara a Pedro Sánchez y no lo han hecho, y votar sí a la continuidad de Almaraz en el Congreso y no lo han hecho", ha reiterado el consejero agregando que desde la Junta de Extremadura seguirán defendiendo a la nuclear extremeña.