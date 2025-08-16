Bautista pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" dejando de lado la política

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, atiende a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura, ubicado en La Granja (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Extremadura ha instado al Ejecutivo central a analizar su petición de enviar más medios materiales y técnicos para combatir los fuegos que afectan a la región "desde un plano estrictamente técnico" y dejando a un lado la política.

"Vamos a dejar a un lado la cuestión de intentar ganar la batalla política dialéctica y vamos a intentar ganar la de la gestión unida, coordinada y en la que no haya matices, ni divisiones políticas", ha pedido el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del 112, establecido en La Granja (Cáceres).

Bautista ha hecho estas declaraciones en respuesta a las palabras pronunciadas este sábado desde la Brigada Forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres) por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Allí, la ministra ha recalcado que, desde el Gobierno, se está actuando "con todos los medios" que "han sido solicitados" y "sean necesarios", al tiempo que ha reivindicado la importancia de solicitar "lo que realmente se necesita en cada territorio, teniendo en cuenta que es fundamental contar con profesionales de la materia".

"Queremos pensar que la ministra no está poniendo en duda que la petición de medios realizadas por la Junta, tanto en la noche del día de ayer como en la mañana de hoy, no se corresponde con la realidad. No lo queremos pensar porque entonces estaríamos entrando en un terreno de la política", ha manifestado Bautista.

No obstante, el consejero sí ha expresado que al Gobierno extremeño le "hubiera gustado" que Aagesen hubiera visitado el Puesto de Mando Avanzado para que la presidenta de la comunidad, María Guardiola, le explicara "cómo los medios solicitados se corresponden con la realidad", al calor de lo determinado por los técnicos del Infoex.

Así, tras considerar que de haberse contado con los medios solicitados en la tarde de este pasado viernes, se estaría hablando "de otra situación" este sábado, Bautista ha remarcado que "si desde fuera de Extremadura" se llega para seguir un modelo distinto al de la unidad, que mejor no lo hagan.

"Lo único que necesitamos son los medios que hemos pedido. Es lo único que pedimos", ha espetado el consejero, recordando que el Gobierno de Portugal ha respondido este sábado "en 15 minutos" a su petición de ayuda, así como otras comunidades autónomas, con independencia del color, lo han hecho "desde el primer día".