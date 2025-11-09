Bautista reclama "certezas" sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz y acusa al Gobierno de "jugar a asfixiar"

El secretario general del PP de Extremadura y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, atiende a los medios en Plasencia (Cáceres) - PP DE EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha lamentado la "situación de máxima agonía" que, asegura, atraviesa la zona de Almaraz con relación a la continuidad de la central nuclear allí ubicada, al tiempo que ha exigido "certezas" frente a "promesas" o "suposiciones".

"Lo único que quieren es el anuncio de que la prórroga de Almaraz se ha concedido y que, por tanto, permanecen las dos unidades abiertas más allá de la fecha de cierre", ha subrayado Bautista este domingo en declaraciones a los medios en Plasencia.

Asimismo, el 'popular' se ha pronunciado sobre las palabras del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista publicada este domingo en El País, donde ha manifestado estar "dispuesto a estudiar" cuál es la "propuesta", si las "propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética" y no piden a los españoles que paguen "más impuestos para ellos hacer caja".

Al respecto, tras subrayar que "todo lo que sea que Almaraz permanezca abierta" es "positivo", Bautista ha tildado de "absolutamente diabólico" el mensaje de Sánchez, en la medida en que, ha considerado el secretario general del PP extremeño, "el que paguen más impuestos los ciudadanos es precisamente porque el Gobierno sube los impuestos".

