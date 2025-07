Bautista ve "infantilismo político" en Gallardo al "apuntar" al PP para no "dar la cara" por su "maniobra" de aforarse

DON BENITO (BADAJOZ), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha pedido al líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo, que deje el "infantilismo político" de "apuntar" al PP para tratar de no "dar la cara" por su "maniobra" de intentar aforarse al entrar como diputado en la Asamblea.

Así, tras señalar que desde la Junta y desde el PP podrían haber sido "muchísimo más duros" con Gallardo ante su causa por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, el consejero ha pedido al socialista que "deje a un lado el infantilismo político y sea capaz de dar a los ciudadanos una respuesta, una explicación sobre todo, y sobre todo dar la cara".

Y, además, "no parapetarse detrás de una estrategia" que, según indica, sólo le recuerda a la del exnúmero 2 del PSOE a nivel nacional Santos Cerdán, que tal y como ha recordado "ha acabado entre rejas".

De este modo se ha pronunciado Abel Bautista a preguntas de los medios --este miércoles en Don Benito antes de la toma de posesión de Elisabeth Medina como alcaldesa de dicha localidad-- sobre afirmaciones de Gallardo en las que indica que no piensa dar un "paso atrás" en la Asamblea pese al intento de PP y Vox de callarle, ha dicho, y de destruirlo "políticamente".

"Bueno, eso es tratar a los ciudadanos como niños. Es un infantilismo político sólo visto en la estrategia de defensa del señor Cerdán", ha respondido el consejero, quien ha defendido que a los ciudadanos "hay que tratarlos como adultos", y que "querer embarrar la política o jugar el partido en empate cuando el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura te ha dicho que has hecho un uso fraudulento de la ley para aforarte y para obtener un beneficio que no te corresponde, sin duda alguna es tratar a los ciudadanos como los que no son".

"Los extremeños son absolutamente maduros, son absolutamente adultos. Se han dado cuenta de que la única maniobra que ha habido aquí es una maniobra para saltar por encima de cinco diputados, hacerlos dimitir y aforarse detrás de un escaño", ha incidido Bautista, quien ha añadido que "ésa es la verdadera maniobra, que sería una maniobra que se suma a otra, que era la de contratar al hermano de Sánchez contra toda racionalidad, cuando se abre un proceso y ya se sabe quién es el candidato definitivo, quién va a ocupar la plaza a pesar de que no ha culminado el proceso".

"Eso sí que es una verdadera maniobra y si a eso le sumamos el saltar por encima de cinco diputados para aforarse y que el TSJEx te saque las vergüenzas y te diga que aquí lo que ha habido es un uso fraudulento de la ley, pues lo que no cabe y lo que no procede es tratar a los ciudadanos como niños", ha indicado.

En este sentido, el consejero ha reconocido que a él le da "absoluta vergüenza" que Gallardo defienda "absurdeces", y la recuerda al socialista que "ya ni en su propio partido se lo toman en serio y desde su propio partido ya hay voces que dicen que está muerto políticamente hablando".

Así, Bautista entiende que lo que tiene que hacer Gallardo "es centrarse en cuestiones internas y dejar de apuntar a otros partidos, en este caso como el Partido Popular, que ha sido absolutamente respetuoso y que podría haber hecho mucha más leña del árbol caído".

"Podría haber hecho la presidenta un debate mucho más duro con respecto el Debate del Estado de la Región en el cual afeara al señor Gallardo lo que ha hecho, puesto que ha afectado a las instituciones de Extremadura, ha afectado a la credibilidad de nuestra región y ha afectado a nuestra propia imagen", añade el consejero, quien insiste en que "habiendo afectado, lo que correspondería es que nosotros fuéramos muchísimo más duros". "No lo somos porque estamos siendo muy respetuosos con el procedimiento judicial", remarca.