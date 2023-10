Blanca Martín sobre la investidura de Pedro Sánchez: "No tengo una bola para saber lo que va a pasar"

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha reconocido sobre la posible investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que no sabe lo que puede llegar a pasar.

"No sé lo que va a pasar, no tengo una bola para saber lo que va a pasar. Lo que sé es que este país es muy plural y es lo que está representado en el Congreso de los Diputados", ha espetado al respecto en una entrevista emitida este sábado el programa 'Asamblea' de Canal Extremadura Televisión, y recogida por Europa Press.

Así, tras incidir en que "el Parlamento decide" como encargado de elegir al presidente del Gobierno de España, ha recordado que trsa el anterior candidato, Alberto Núñez Feijóo, ahora "hay otro candidato que propone el Rey que tampoco tiene los votos" pero que imagina, ha dicho, que "intentará buscarlos".

Por otra parte, preguntada sobre que históricos del PSOE como Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra se han mostrado en contra de una posible amnistía en Cataluña y sobre si esto podría pasar 'factura' al partido, Blanca Martín ha reconocido que la cuesta "mucho" opinar sobre algo que ha dicho que ni siquiera sabe "de qué se está hablando", y sobre lo cual no ha visto "ningún texto de ley de amnistía".

"Me costaría mucho opinar sobre algo que no sé qué es lo que va a pasar... Lo peor de todo es que no sé ni de lo que se está hablando porque yo no he visto ningún texto de ley de amnistía", ha apuntado.

En este sentido, ha añadido también que "es una ley que en el hipotético caso en el cual se produjese tiene que ir al Congreso de los Diputados, y dependiendo del tipo de ley que sea su tramitación necesita en algunos casos un número mayor de la mayoría absoluta".

"Entonces, yo no sé de qué se está hablando, y lo digo sinceramente", ha reafirmado.

Por otra parte, preguntada sobre la opinión de históricos socialistas respecto de una posible amnistía en Cataluña, Blanca Mratín ha dicho que ella la respetará "siempre" porque han sido "grandes referentes" para ella dentro de su formación, aunque ha añadido que eso no quiere decir que "comparta sus formas de cómo están opinando".

"Pero que me pasaba también antes cuando ellos dirigían este partido (el PSOE). No siempre compartí lo que la dirección del partido opinaba o decidía, tanto en Extremadura como en Madrid", ha añadido.

SUCESIÓN DE VARA

Por otra parte, sobre si tras una hipotética investidura de Pedro Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno debería convocarse el Congreso Regional del PSOE de Extremadura, ha rehusado opinar sobre la cuestión en sede parlamentaria.

Sobre ella si se plantea presentarse a la secretaría general del PSOE en Extremadura para suceder a Guillermo Fernández Vara, Blanca Martín ha dicho que se plantea "simplemente" que su partido "siga siendo el gran partido que ha sido para Extremadura, durante el liderazgo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara", de quien ha dicho ha aprendido "muchísimas cosas".

"No me planteo nada más, como tampoco me planteé volver a ser presidenta de la Asamblea de Extremadura en junio del 2023", ha añadido.

Finalmente, sobre si cree que es el momento de que sea una mujer la que pase a estar al frente del PSOE en Extremadura, ha dicho que sabe que "cualquier compañero que esté al frente del partido en los próximos años lo hará muy, muy, muy bien, porque hay mucha gente, muchos compañeros, muchas compañeras en las dos provincias que están preparados y preparadas para llevar las riendas de este partido", ha dicho.

"Al final lo que nos une es un partido, no tanto el liderazgo de si es un hombre o una mujer. A mí no me preocupa tanto ese tema de los hombres o las mujeres, creo que quien lo haga que tenga el suficiente apoyo, y además el apoyo unitario sobre todo de este partido para dirigirle en los próximos años", ha espetado Martín.