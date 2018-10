Blanca Martín no abandonará el pleno de la Asamblea de este jueves y donará su jornada laboral a una ong

Publicado 07/03/2018 20:28:01 CET

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha anunciado que con motivo de la huelga feminista convocada este jueves, 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, ella "no" abandonará el pleno que se celebrará esa jornada en la Cámara autonómica, porque cree que "las instituciones no hay que abandonarlas" y porque además los diputados no tienen "derecho a huelga", ha dicho.

En todo caso, ha añadido que ella donará su jornada laboral correspondiente a ese día a una ong que trabaje "en pro de la igualdad y contra la violencia de género".

"Mañana habrá pleno (en la Asamblea de Extremadura). Yo a título individual no abandonaré ese pleno porque creo que las instituciones no hay que abandonarlas, es una cuestión personal", ha dicho

"Pero como además tampoco los diputados y las diputadas tenemos derecho a huelga y esas cosas sí donaré mi jornada laboral a una ong que trabaje en pro de la igualdad y contra la violencia de género", ha añadido durante la inauguración de la exposición "Mujeres en pie de arte" esta tarde en la Cámara legislativa regional, en Mérida (Badajoz).

En su intervención, Martín ha considerado igualmente "anómalo" que no haya este año un acto institucional en la Asamblea con motivo del Día de la Mujer cuando ha sido "algo muy normal" en la Cámara regional "a lo largo de su historia" y debido a que "mañana hay pleno", cuando ella --ha recordado-- propuso a los grupos parlamentarios cambiar la sesión a este miércoles, día 7.

"No hay nada más institucional que un pleno", ha dicho Martín, quien ha reconocido que hay un pleno "quizás" por su "propio fracaso", toda vez que propuso a los grupos parlamentarios cambiar el pleno al 7 de marzo "para dar un poco de libertad a las mujeres y a los hombres de esta casa, no sólo a los diputados y las diputadas sino también a los trabajadores y trabajadoras de la casa" pero "no" triunfó en ese cambio de fecha de celebración de la sesión plenaria, a diferencia de lo que sí ha ocurrido en otras ocasiones con otras circunstancias, ha recordado.

Blanca Martín también ha reconocido que le ha "sorprendido" que los grupos parlamentarios no hayan propuesto una declaración institucional conjunta con motivo del Día de la Mujer como ha ocurrido en otras ocasiones, y ha apuntado que esto algo que "no" le parece "muy normal" sino que es "anómalo".

Finalmente, ha propuesto también que "de ahora en adelante" cada 8 de marzo haya una exposición "sólo de mujeres" en la Asamblea de Extremadura, algo para lo que espera que las fuerzas políticas se pongan "todos de acuerdo" porque "hay que apoyar a la cultura siempre, pero también hay que apoyar a la cultura en femenino".