El Pleno de Asamblea se centrará en iniciativas para la mujer, con diputadas que harán huelga o paros durante la sesión

Publicado 07/03/2018 20:20:53 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves estará centrado en preguntas e iniciativas en materia de igualdad y para la mujer, con las diputadas de Podemos que harán huelga 24 horas y los diputados del PSOE que pararán de 11.30 a 13.30 horas, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las diputadas de Podemos secundarán la huelga feminista del 8 de marzo, por lo que no acudirán al Pleno; mientras que los diputados sí asistirán a la Cámara regional "para visibilizar que cuando las mujeres se paran, se para el mundo". De esta forma, las parlamentaria de la formación morada se sumarán a la huelga convocada por Asamblea Feminista.

En el caso de los socialistas, tanto hombres como mujeres pararán de 11.30 a 13.30, "con independencia del orden del día", y saldrán antes del Pleno, en torno a las 18.30 horas, para acudir a la manifestación que recorrerá las calles de Madrid.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no apoyará la huelga feminista "porque no representa a todo el mundo", ni tampoco harán paros, pero, ayer, su portavoz adjunto, César Zafra, aseguró que sí acudirían a la manifestación, después de la sesión del Pleno.

Sin embargo, PP ha insistido en varias ocasiones que el día 8 acudirán todos los diputados al Pleno, "para trabajar más si cabe" por los madrileños. Además, ayer su portavoz, Enrique Ossorio, sostuvo que esta movilización "no apuesta por la igualdad", sino "por el enfrentamiento entre hombres y mujeres".

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo que haría "huelga a la japonesa", que consiste en trabajar más horas aún, frente a las movilizaciones "oportunistas" que plantean otros partidos políticos.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en la junta de Portavoces del pasado martes 27 de febrero Podemos y PSOE retiraron algunas de las PNL que llevaban al pleno de ese día por la tarde, para así, acabar antes la sesión y poder asistir a la huelga a las 19 horas en Atocha.

Sin embargo, los populares mantuvieron sus iniciativas y comparecencias, una sobre el Plan de Inversiones de los Hospitales, del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido; y otra referida a la Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres, a petición propia del consejero de Políticas Sociales y Familia.

Tal y como han indicado fuentes populares a Europa Press, esto fue "sin ninguna intención" de alargar la sesión plenaria, porque era algo que ya lo tenían previsto como la comparecencia de Izquierdo sobre la Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades, coincidiendo con el Día de la Mujer.

Por otro lado, antes del inicio de la sesión de control al Gobierno, la Asamblea tiene intención de leer una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. Los grupos parlamentarios están divididos tratando de llegar a un acuerdo para formular el texto.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, PP y Podemos han presentado cada uno un texto para esta Declaración Institucional, aunque, por ahora "se está negociando". Para que una Declaración Institucional salga adelante tienen que estar de acuerdo todos los grupos, por unanimidad.

"Nosotros no estamos de acuerdo que la Asamblea de Madrid omita las reivindicaciones del 8M y PP y Cs al no estar de acuerdo con la huelga quieren reducir nuestro apoyo. PSOE y Podemos coincidimos en que si no se aprueba lo mínimo consensuado en el Ayuntamiento de Madrid, no apoyaremos ninguna declaración institucional", ha señalado la diputada de Podemos Clara Serra.

SESIÓN DE CONTROL

La sesión, como es habitual comenzará a las 10 horas, con el control al Gobierno de Cristina Cifuentes. La mayoría de las preguntas e iniciativas que se llevarán a este Pleno estarán enfocadas en materia de igualdad de género.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, cuestionará a la dirigiente autonómica sobre cómo valora la actitud y colaboración de su Gobierno con la Justicia.

Después, el Grupo Parlamentario de Podemos le preguntará sobre cómo valora las actuales condiciones laborales de los sectores feminizados en la región. Su portavoz hará huelga junto con el resto de las diputadas de la formación naranja, por lo que aún no se ha determinado qué diputado será el que formule la pregunta a la presidenta autonómica.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, preguntará a Cifuentes sobre si considera eficaz el contenido de la Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2018-2021. En esta línea, el portavoz popular, Enrique Ossorio, consultará a la dirigente madrileña qué políticas concretas de apoyo a la mujer está aplicando el Gobierno regional.

Durante las preguntas al Gobierno, la diputada socialista Lucía Casares cuestionará sobre las medidas que ha tomado el Consejo de Gobierno para garantizar la visibilidad de la mujer en el mundo rural.

Por parte de Podemos, Pablo Padilla preguntará sobre si considera suficientes y adecuados los elementos curriculares relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres presentes en la educación primaria y secundaria.

En otro orden de cosas, el diputado de Ciudadanos Paco Lara pedirá al Gobierno regional una valoración acerca de las multas derivadas de las infracciones del Código de Circulación correspondientes a los vehículos oficiales vinculados al servicio se los Consejeros y Viceconsejeros y Juan Rubio preguntará cómo valora el Gobierno el último hallazgo de amianto en trenes del Metro de Madrid.

Mientras que, por parte del PP, la parlamentaria Isabel Redondo cuestionará sobre los datos recientemente publicados por el

Instituto Nacional de Estadística en relación a la tasa de abandono escolar en la Comunidad.

Además, habrá una comparecencia del consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, a petición propia sobre la Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. También comparecerá a petición propia el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero sobre el Plan de inversiones en hospitales públicos de la región.

Por otro lado, se debatirán dos Proposiciones No de Ley (PNL) de Ciudadanos. Una sobre elaborar pautas para la prevención, detección y actuación ante el acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de Redes Sociales y otra para solicitar que el nombre del antiguo Hospital Puerta de Hierro se sustituya por el de la científica Gabriela Morreale.

PP, por su parte, introducirá en a este Pleno una PNL para impulsar el 'cohousing', llevando a cabo un estudio de marco legislativo correspondiente y posibles ayudas públicas.

Por último, Podemos presentará una PNL referida a impulsar campañas de prevención de la violencia machista para todas las personas involucradas en el deporte, y fomentar materias educativas para la promoción de la igualdad de género.