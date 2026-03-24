Blanca Martín y Sánchez Cotrina unen fuerzas para un proyecto "cohesionado" y con "pluralidad" para el PSOE extremeño

Los socialistas extremeños Blanca Martín, Álvaro Sánchez Cotrina y Manuel José González Andrade - CANDIDATURA DE ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La precandidatura /SOMOS de Blanca Martín Delgado y la precandidatura 'Volver a ser Extremadura' de Álvaro Sánchez Cotrina para liderar el PSOE extremeño han decidido aunar fuerzas y converger en un proyecto "común", encabezado por el segundo, "en respuesta al mandato claro de la militancia socialista" la comunidad.

Así, plantean un proyecto "cohesionado, con pluralidad de voces y territorial" para el PSOE de Extremadura.

Esta decisión llega tras semanas de "diálogo" y "escucha activa" con las agrupaciones locales, donde, pueblo a pueblo, la militancia ha trasladado el mensaje "inequívoco" de "la necesidad de unión, responsabilidad y altura de miras para afrontar los retos presentes y futuros del PSOE de Extremadura y de la ciudadanía extremeña".

Ambas precandidaturas han coincidido en situar el "interés colectivo" por encima de "cualquier aspiración personal", entendiendo que el momento político exige "cohesión interna" y "un proyecto sólido, compartido y reconocible para la ciudadanía".

"Un proyecto que entienda el momento político que vive nuestra tierra y que responda a lo que la ciudadanía está demandando ahí fuera", señala en nota de prensa la precandidatura de Sánchez Cotrina.

El acuerdo supone la construcción de una propuesta política "transversal, intergeneracional y territorial", que busca "recuperar la conexión con la calle, reforzar la estructura del partido y devolver la ilusión a las extremeñas y a los extremeños".

Con esta unión, apuntan Martín y Sánchez Cotrina, el PSOE de Extremadura se prepara para afrontar con "garantías" los próximos retos electorales, en concreto, "ganar las elecciones municipales de 2027, mantener las diputaciones y volver a gobernar la Junta de Extremadura".

Desde hoy, ambas candidaturas comienzan a trabajar de manera "conjunta" en un proyecto "regional" que sitúa a Extremadura "en el centro de la acción política", respondiendo "al sentir mayoritario de la militancia y de la sociedad extremeña".

Con esta decisión se da un paso más hacia la "cohesión política" que se necesita "para volver a ganar", camino que ya comenzó en Olivenza con Manuel J. González Andrade y hoy continúa en Mérida para que, "unidos y unidas, con responsabilidad y compromiso, el PSOE de Extremadura vuelva a ser el partido en el que confíen la mayoría de las y los ciudadanos extremeños".