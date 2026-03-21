El BOE publica la lista de municipios extremeños beneficiarios de las ayudas para paliar los daños de las borrascas

Archivo - Un árbol caído como consecuencia del viento derrumba un muro, a 28 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la lista de municipios extremeños y andaluces beneficiarios de las ayudas aprobadas en febrero para paliar los daños provocados por las borrascas de los meses de enero y febrero.

En la provincia de Badajoz, se incluyen Burguillos del Cerro, Medellín, Alcuéscar, Alconchel, Torremayor, Valverde de Mérida, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Mérida, Puebla de la Calzada, Acedera, Alange, La Albuera, Alconchel, Almendral, Arroyo de San Serván, Barcarrota, Benquerencia de la Serena, Berlanga, Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Castilblanco, La Codosera, Don Benito, Esparragosa de la Serena, Esparragosa de Lares, Fuente del Arco, La Garrovilla, Herrera del Duque, Higuera la Real, La Lapa, Magacela y Mirandilla.

También están Montemolín, Nogales, Orellana la Vieja, Puebla de la Calzada, Quintana de la Serena, Rena, Ribera del Fresno, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Siruela, Táliga, Tamurejo, Torre de Miguel Sesmero, Valencia de las Torres, Valencia del Ventoso, Valverde de Leganés, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Villagonzalo, Villanueva de la Serena, Villanueva del Fresno, Villarta de los Montes, Zarza-Capilla, La Zarza y Valdelacalzada.

En el caso de Cáceres, los municipios incluidos son Alcuéscar, Navas del Madroño, Torremocha, Almoharín, Villamiel, Coria, Abertura, Acebo, Acehúche, Aceituna, Ahigal, Alcántara, Aldeacentenera, La Aldea del Obispo, Alía, Arroyo de la Luz, Barrado, Berrocalejo, Bohonal de Ibor, Brozas, Cabezuela del Valle, Cabrero, Campo Lugar, Cañamero, Cañaveral, Carrascalejo, Casar de Cáceres, Casas del Monte, Casillas de Coria, Castañar de Ibor, Cedillo, Cerezo, Cilleros, Conquista de la Sierra, Cuacos de Yuste, La Cumbre, Eljas, Escurial, La Garganta, Gargüera, Garrovillas de Alconétar, El Gordo, La Granja y Guadalupe.

Igualmente, se reconocen como beneficiarios a Guijo de Santa Bárbara, Herrera de Alcántara, Hinojal, Holguera, Hoyos, Huélaga, Jerte, Ladrillar, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Mata de Alcántara, Membrío, Mohedas de Granadilla, Monroy, Moraleja, Navaconcejo, La Pesga, Piedras Albas, Pinofranqueado, Portezuelo, Rebollar, Robledillo de Trujillo, Robledollano, Salvatierra de Santiago, San Martín de Trevejo, Santiago de Álcantara, Santiago del Campo, Santibáñez el Bajo, Segura de Toro, Toril, El Torno, Torrecillas de la Tiesa, Torre de Santa María, Torrejoncillo, Torrequemada, Trujillo, Valdecañas de Tajo, Valdefuentes, Valdehúncar, Valdelaca de Tajo, Valdemorales, Valdeobispo, Valencia de Alcántara, Valverde del Fresno, Villa del Rey, Villar de Plasencia, Zarza de Montánchez, Zarza la Mayor, Rosalejo, Vegaviana y Tiétar.

ALREDEDOR DE 2.000 MILLONES DE EUROS

El pasado 20 de febrero entró en vigor el decreto por el que se aprobaban las ayudas para paliar los daños de las borrascas en Extremadura y Andalucía y que supondrá movilizar más de 7.000 millones de euros.

Este decreto contempla la posibilidad de dar ayudas a los ayuntamientos afectados. Para determinar cuáles son esos municipios, el texto fijaba la creación de una Comisión de Evaluación en las Delegaciones del Gobierno de Andalucía y Extremadura, con participación de los ministerios de Hacienda, del Interior y de Política Territorial y Memoria Democrática que, en el plazo de un mes, debía proponer la lista de zonas o localidades afectadas.

En términos generales, el decreto contempla ayudas a los ayuntamientos por unos 2.000 millones de euros que se transferirán a los municipios para afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones. Se trata de una transferencia y no un préstamo, por tanto, es un dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver.

La ayuda contempla que el Gobierno anticipará y financiará el 100% de los daños de los municipios afectados y permitirá que se pueda utilizar el superávit del 2025 para que se pueda emplear en inversiones que vayan a resarcir los daños provocados por la borrasca.

Asimismo, se flexibilizará la regla de gasto de las comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas y se pondrá en marcha un Plan de Empleo de 50 millones de euros que irá dirigido a los ayuntamientos afectados.

OTRAS AYUDAS

Por otro lado, el decreto también prevé ayudas dirigidas a familias y hogares para más de las 12.400 personas afectadas que fueron desalojadas por los fenómenos meteorológicos. En concreto, la compensación es de 150 euros por persona y por día, que será compatible con otras ayudas como la de los daños en las viviendas.

El decreto establece que se cuadriplicará el importe de las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres. En el caso de una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar podría percibir una ayuda directa de 6.000 euros, según el Gobierno.

Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, van a estar exentas de tributación en el IRPF al igual que el de impuestos de sociedades para las empresas. Tampoco computarán a la hora de recibir el ingreso mínimo.

MEDIDAS FISCALES

Otra apartado es el de medidas fiscales, donde se incluye la exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026, cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones.

Además, se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada. El Gobierno estima que este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para los contribuyentes de unos 350 millones de euros.

Otra línea estará dirigida a la seguridad social. En esta categoría, se contemplan la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo; ERTE por fuerza mayor para los trabajadores afectados, con exenciones en la cotización para las empresas; Aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social; Protección para el desempleo para las empleadas del hogar; y reducción de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas para el acceso al subsidio por desempleo a los trabajadores agrarios eventuales.

El cuarto eje de las ayudas contempla recursos para la agricultura y sector pesquero, que se verá beneficiado con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas; y ayudas de diez millones de euros para armadores de buques de pesca, cuyo puerta base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.

Igualmente, se destinarán 600 millones para la reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 millones para la reparación de estructuras de vías y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes.

Por último, en el apartado de ayudas al comercio, se acompañan de unas subvenciones para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas de un importe de 120 millones, y líneas de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios de borrasca y para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros.