El BOE publica el nombramiento de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante su debate de investidura en la Asamblea - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el nombramiento de la 'popular' María Guardiola Martín como presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así, mediante un real decreto, se nombra a Guardiola presidenta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 25 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

El texto se publica un día después de que fuera investida presidenta autonómica con el apoyo de los 29 diputados del Grupo Parlamentario Popular y los 11 del Grupo Parlamentario Vox tras alcanzar ambas formaciones un acuerdo de gobernabilidad.

Cabe señalar que Guardiola tomará posesión de su cargo este viernes, día 24, en un acto que se celebrará a las 19,30 horas en el Anfiteatro Romano de Mérida, aunque si finalmente la lluvia no lo permite, se trasladará al Palacio de Congresos de la capital extremeña.