Bomberos de la Diputación de Cáceres se trasladan a Ávila para ayudar a pueblos afectados por el incendio de Burgohondo

Bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres que van a colaborar en la defensa de los pueblos afectados por el incendio forestal de Burgohondo (Ávila). - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres han partido esta mañana hacia Ávila para colaborar en las tareas defensa de los municipios afectados por el incendio forestal de Burgohondo.

Estos efectivos se trasladan a dicha zona a petición del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación Provincial de Ávila para apoyar en la tareas de defensa de los municipios afectados, pero no en las tareas de extinción del propio incendio forestal, que son competencia de las comunidades autónomas.

El Sepei va a apoyar estas tareas de defensa con una bomba rural pesada, junto con un jefe de salida y cuatro conductores bomberos, además de un vehículo de mando.

La colaboración se realiza en el marco de la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, por la que se declara la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila como consecuencia de los incendios forestales (BOE 179, de 24 de julio de 2026) firmada por el Ministro del Interior del Gobierno de España.