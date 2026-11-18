La delegada de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Mérida, Laura Iglesias - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los emeritenses podrán canjear los bonos al consumo a partir de este viernes, 20 de noviembre, y hasta el próximo 31 de diciembre en más de 190 establecimientos comerciales adheridos a la campaña y así beneficiarse de 20 euros de descuento en una compra por importe mínimo de 40 euros.

La delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha detallado la campaña y ha presentado la aplicación 'Consume Mérida', gracias a la cual se podrá consultar el listado completo de establecimiento o su ubicación.

Asimismo, los comerciantes podrán, a través de la app, ir descontando el cupo de bonos con el que cuenta cada establecimiento en tiempo real para que también los ciudadanos puedan conocer el número disponible.

Iglesias ha animado a toda la ciudadanía emeritense a aprovechar esta iniciativa que permite comprar en la capital extremeña y contribuir al fortalecimiento del tejido comercial local.

Cada establecimiento adherido cuenta con una ayuda de 2.000 euros distribuida en 100 bonos de 20 euros y, en estos momentos, son más de 190 los comercios participantes de diversos sectores como moda, complementos, deporte o cuidado de los animales, entre otros.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Mérida comenzó la pasada semana a distribuir los bonos-descuento en los domicilios emeritenses dentro de la campaña municipal de apoyo al comercio de proximidad y de estímulo del consumo en los establecimientos locales.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Ayudas Municipales para el Comercio, Hostelería y Turismo de la ciudad, dotado con un importe total de 2 millones de euros y que refleja el "compromiso firme y continuo" del gobierno municipal con autónomos, empresarios y profesionales la ciudad.

DOBLE OBJETIVO

La delegada de Comercio y Emprendimiento ha puesto en valor que con los bonos al consumo se persigue el doble objetivo de ayudar a las economías familiares con descuentos directos y también impulsar las ventas en el comercio de proximidad en dos fechas claves como son la campaña navideña y el Black Friday.

En esta línea, Iglesias ha recordado que el comercio local es "mucho más" que una actividad económica, ya que genera empleo, da vida a los barrios y calles y forma parte de la identidad de Mérida.

"Detrás de cada negocio hay muchas familias y profesionales que trabajan cada día por nuestra ciudad. Por eso queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía a aprovechar estos descuentos, a participar en esta campaña de bonos al consumo", ha recalcado.