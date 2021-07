Brothers un band, grupo homenaje a Dire Straits, llega al Conventual de San Benito de Alcántara el 13 de agosto

MÉRIDA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Brothers in band, que rinde homenaje a Dire Straits, ofrecerá un concierto el próximo 13 de agosto en el escenario del Conventual de San Benito de Alcántara (Cáceres).

Ofrecerá un show que repasará lo mejor de la discografía de la banda liderada por Mark Knopfler con una puesta en escena única, enmarcada en una gira que ya ha recorrido Francia, Alemania, Portugal, España y uxemburgo.

La banda transporta a los espectadores en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado y cuidado repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones.

Títulos como Down to the Waterline, el antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love, News, Expresso Love, One World, Single Handed Sailor, Your Latest Trick o Lady Writer entre otros.

Las entradas estarán disponibles en www.ladescontadora.com el próximo lunes 12 de julio a las 10,00 horas con un precio promocional de 22 euros hasta el lunes 19 de julio.