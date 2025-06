El Brujo, 'Macbeth' y una comedia de Ron Lalá llegan esta semana al Festival de Teatro Clásico de Cáceres

CÁCERES 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres encara su penúltima semana con El Brujo y las propuestas de las compañías Teatro Clásico de Sevilla con 'Macbeth' y una revisión de Ron Lalá de la conquista de América en tono de comedia musical. Estas tres obras se presentarán en el escenario principal de la plaza de Santa María desde el jueves al domingo a las 22,30 horas.

El primero en ocupar este escenario será Rafael Álvarez El Brujo, un incondicional del festival cacereño que regresa con una doble función del estreno de Por ti, un espectáculo en el que el juglar de la escena española volverá a derrochar comicidad y talento con una propuesta especialmente pensada para el festival cacereño al que le une una relación especial, según ha confesado el actor que se subirá a las tablas el jueves y el viernes.

"El festival de Cáceres es un espacio revestido de cordialidad. Cáceres tiene el clima de esas noches de verano incipientes, los palacios, las piedras, las calles antiguas cómo un decorado de época. He ido muchas veces a Cáceres y siempre he recibido una inspiración especial. El público me ama y yo amo al público", ha señalado.

El Brujo ha asegurado que "este conjunto de factores me invita a dar un salto hacia un experimento especial: trabajar sólo por y para el amor y la energía que se ha generado a través del tiempo por medio de todo esto. Por lo tanto, voy a intentar dar ese salto que consistirá en prescindir de un esquema habitual en el teatro".

Así, el texto, la dramaturgia y la representación serán sustituidos por la energía de la comunicación entre El Brujo y su público. "Es cierto que ahí estará el repertorio clásico de siempre, acorde con el carácter del festival. Pero la combinación de los temas, la intención subyacente y la improvisación vendrán cuando allí nos encontremos", ha resaltado.

El sábado, 21 de junio, la compañía especializada en clásicos Teatro Clásico de Sevilla, bajo la dirección de Alfonso Zurro, trae a Cáceres el tercer Shakespeare de esta edición del festival, 'Macbeth', que juega conceptualmente con el presente tecnológico aunque la función no se aparta de la trama shakespeariana tan universal como siempre actual: la historia del ascenso al poder de una pareja que va dejando un reguero de sangre entre quienes le rodean.

El festival cerrará la semana el domingo, 22 de junio, con otro gran espectáculo burlesco, cómico y musical: 'La desconquista', el reverso de la Conquista española de América en la versión de Ron Lalá. Basada en las crónicas del Descubrimiento, esta creación colectiva de la exitosa compañía madrileña imagina una barca a la deriva, con tres náufragos que reman para alcanzar las costas del Nuevo Mundo que vivirán múltiples peripecias y desventuras.

CINE, TEATRO DE CALLE, PARA NIÑOS Y CURSO DEL VERSO

Esta es una semana de despedida de gran parte de las actividades que han llenado de teatro y cultura Cáceres con motivo del festival. Así la programación se completa con la última sesión de Cine entre bambalinas en la Filmoteca de Extremadura el jueves, a las 20,30 horas, con la proyección de la película Ghostlight, que cuenta la historia de un obrero de la construcción entra en una compañía amateur de actores inadaptados que van a interpretar Romeo y Julieta.

Y el viernes, a las 11,30 y a las 20,00 horas, tendrá lugar la última cita en la instalación artística 'La calle habla en clásico', de la compañía extremeña Proyecto Cultura, donde el público puede escuchar versos de la época clásica en plena calle, por teléfono sentados en un sillón.

También concluye esta semana El Siglo de Oro Infantil. Los niños participantes en las dos jornadas de talleres que ha desarrollado la compañía Emulsión Teatro tendrán la oportunidad de participar en un final de fiesta muy especial con la representación de Madame Giselle el sábado, a las 19,00 horas en el Gran Teatro. Habrá un concurso con diplomas y trofeos para quienes llevan los mejores disfraces.

Los pasacalles también llegan a su fin con propuestas especiales y participativas de las divertidas propuestas callejeras de las compañías La Escalera de Tijera, Saltinpunqui y El lobo y la luna que durante todo el festival han animado el centro de la ciudad.

Por último, David Boceta Gavira, profesor titular de Interpretación Textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático impartirá el curso Verso: sentido, forma y acción del del viernes 20 al domingo 22 de junio. En él se darán nociones sobre la práctica actoral necesaria para las dramaturgias del Siglo de Oro y el verso español.