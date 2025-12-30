La Cabalgata de Reyes Magos de Cáceres rendirá homenaje al Infoex por su labor en los incendios del verano

La concejala de Festejos de Cáceres, Soledad Carrasco, en una rueda de prensa en la presentación de la Cabalgata de Reyes Magos - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos de Cáceres, que saldrá a las 18,00 horas del lunes 5 de enero de las instalaciones del parque de bomberos, rendirá este año homenaje a los miembros del Infoex por la labor que desarrollaron en los incendios del pasado verano. Melchor, Gaspar y Baltasar contarán con 14 carrozas y estarán acompañados por 800 figurantes, 200 más que el año pasado.

También se repartirán mil kilos más de caramelos que en la pasada edición, de manera que los pajes lanzarán 4.000 kilos, y el recorrido contará con dos espectáculos circenses que se podrán ver en la zona de la plaza de América (La Cruz), y en la Plaza Mayor, al concluir el recorrido.

Todos los detalles de la tradicional cabalgata los ha dado a conocer este martes la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, en compañía del representante de la empresa Imaginarte Creaciones, Luis Molina, que es la entidad encargada de organizar el desfile de los Magos de Oriente con un presupuesto de 45.000 euros.

El recorrido será el habitual, desde el Sepei (18,00 horas) hasta la Plaza Mayor, donde se espera que la comitiva real llegue a las 20,30 horas. Recorrerá la avenida de Dulcinea, avenida Pierre de Coubertin, Isabel de Moctezuma, calle Sánchez Manzano, Antonio Hurtado, avenida de España (impares), calle San Antón, San Pedro, San Juan, Gran Vía y Plaza Mayor.

Los niños y demás participantes de las carrozas se bajarán este año en la Plaza Mayor y saldrán por la parte de atrás, por la calle Gabriel y Galán. Y cuando lleguen todas las carrozas, sus majestades los Reyes Magos se bajarán y "serán recibidos por el alcalde Rafael Mateos para luego asomarse al balcón del ayuntamiento para saludar a todos los niños, niñas y personas que estén en la Plaza Mayor esperando ese momento", ha explicado Carrasco.

El recorrido también contará este año con tramos inclusivos como el paso por la calle Sánchez Manzano, como ya viene siendo habitual, ya no solo en la cabalgata, sino también en el desfile de Carnaval, que será el tramo sin música para personas con sensibilidad auditiva.

Y habrá dos ubicaciones donde tendrán preferencia las personas con movilidad reducida que contará con un espacio reservado para ver la cabalgata. La primera de ellas será en la avenida Isabel de Moctezuma, a la altura de DYA y la segunda en la avenida de España, a la altura de la residencia de mayores Ciudad Jardín.

La carroza temática será de Mario Bros y no se contará con la carroza de Fedexcaza que el año pasado rendía homenaje a la caza porque, según ha explicado Carrasco, se va alternando por varias ciudades y este año no estará presente en la capital cacereña.

Carrasco ha resaltado que en la cabalgata habrá dos vehículos del Infoex "porque nos parece esencial la labor que realizan durante todo el año, pero hay que poner en valor, en mucho valor, el esfuerzo titánico que han hecho este año siendo uno de los peores que se recuerda en Extremadura", ha dicho la concejala en alusión a los incendios que padeció la región el pasado verano.

"Por eso hemos querido hacerles este pequeño homenaje y que la ciudad pueda agradecerles en el desfile de la cabalgata, la labor y el esfuerzo que han hecho este verano en nuestra comunidad", ha subrayado.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Por otro lado, la concejala ha informado sobre el dispositivo especial de seguridad, emergencias y servicios municipales que se pondrá en marcha durante la cabalgata con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes.

El operativo cuenta con una coordinación conjunta entre la Policía Local de Cáceres, Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos de la Diputación de Cáceres, DYA, Cruz Roja, 112 Extremadura, Servicio Extremeño de Salud y la empresa de limpieza Valoriza.

Representantes de todas estas administraciones, fuerzas de seguridad, agrupaciones y la empresa organizadora del evento han participado en la reunión de la Junta de Seguridad Local, que se ha celebrado este martes para coordinar las acciones..

En total, se desplegarán cerca de una treintena de policías locales, entre agentes y mandos a lo largo del recorrido de la cabalgata y en los puntos de mayor afluencia de público. La Policía Nacional estará en continua coordinación con Policía Local para lo que se necesite.

Asimismo, la Guardia Civil participará en el dispositivo con dos patrullas en los accesos a la ciudad, reforzando el control y la seguridad en las entradas y salidas de Cáceres. Además, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil contará con agentes disponibles para intervenir ante cualquier incidencia relacionada con la circulación.

En el ámbito de las emergencias, este año se incorpora como novedad un vehículo de intervención rápida del 112 Extremadura, que se suma al resto de recursos sanitarios y de protección civil desplegados durante el evento.

El dispositivo contará también con la participación de 15 efectivos de Protección Civil, que prestarán apoyo tanto en el recorrido como en la atención a la ciudadanía.

En cuanto a la asistencia sanitaria, la Cruz Roja desplegará una ambulancia, una unidad de soporte vital avanzado y un vehículo de acción rápida. Por su parte, la DYA participará con un total de 20 personas, una ambulancia asistencial y un vehículo de apoyo.

También participarán en el operativo los bomberos del Sepei, que estarán presentes con un camión y un vehículo ligero para intervenir en caso de que sea necesario.

En el ámbito de los servicios municipales, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Valoriza, realizará un refuerzo especial de limpieza tras el paso de la cabalgata, así como labores de baldeo durante la noche. Además, el día de Reyes se reforzará la recogida de cartón con un dispositivo especial compuesto por 28 personas.