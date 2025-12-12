Cáceres se adhiere al sistema VioGén y creará una unidad de la Policía Local para atender a unas 143 víctimas

La concejala de Asunto Sociales de Cáceres, Encarna Solís, atiende a los medios - EUROPA PRESS

CÁCERES 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres se ha adherido al sistema VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género que puso en marcha en 2007 la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, para coordinar las medidas de protección a las víctimas.

Esto supondrá la creación de una Unidad de Violencia de Género en la Policía Local de Cáceres que estará compuesta por un coordinador y dos agentes, que ya han recibido formación específica para atender a las víctimas de bajo riesgo, ya que las de riesgo alto o extremo son atendidas por la Policía Nacional.

En la capital cacereña hay un total de 287 víctimas en el sistema VioGén catalogadas de bajo riesgo, las cuales serán atendidas a partes iguales tanto por policías nacionales como locales, con lo que la nueva unidad policial cacereña se encargará de atender a unas 143 mujeres que determinarán ambos cuerpos de seguridad.

El anuncio de la integración del Ayuntamiento de Cáceres en el sistema VioGén se ha hecho este viernes tras la reunión de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, que ha tenido lugar en la sedde del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) con la participación de representantes de todas las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género.

Así, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha congratulado de que Cáceres se integre en VioGén ya que solamente había ocho capitales de provincia que no tenían firmado el convenio, entre ellas las dos extremeñas, Cáceres y Badajoz.

En el caso de Cáceres se venía trabajando en este asunto "hace bastante tiempo", ha dicho Quintana, quien ha señalado que una vez aprobada la adhesión al convenio en la Junta de Gobierno local este viernes, ahora queda el trámite administrativo con el Ministerio del Interior y el acuerdo entre la Policía Nacional y Local para la distribución de la atención a las víctimas de nivel bajo.

"Yo creo que es una magnífica noticia y que además esta noticia venga precisamente hoy con la celebración de esta comisión territorial, nos podemos sentir muy satisfechos y creo que es lo que esperan las víctimas de nosotros, que estemos coordinados y que colaboremos todos", ha dicho el delegado, que ha señalado que estos convenios "están funcionando muy bien".

En Extremadura se han suscrito con unas 15 localidades como Plasencia, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Don Benito o Mérida, y ahora también Cáceres. Todas ellas deben contar con Policía Local, de manera que se han ido firmando según la capacidad de atención del cuerpo de seguridad ya que, antes de la adhesión hay que cumplir unos protocolos como cursos de formación a los agentes.

A la pregunta de cómo están los trámites con el Ayuntamiento de Badajoz para su integración en VioGén, Quintana ha señalado que dependo solo del consistorio pacense. "Nosotros estaríamos deseando colaborar, como lo hemos hecho, de manera callada, con el Ayuntamiento de Cáceres, que es lo que importaba, y el resultado final es lo que se ve", ha recalcado.

Quintana ha resaltado la importancia de esta herramienta que involucar a las policías locales porque "a veces es el agente de autoridad más cercano" y el primero que llega a la víctima. "Yo creo que es un paso importante y desde luego creo que para las víctimas de Cáceres es una buena noticia", ha concluido.

Por su parte, la concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Cáceres, Encarna Solís, también se ha congratulado de que la Policía Local se adhiera a este sistema, ya que es una herramienta más para "preservar la integridad de las víctimas de violencia de género, garantizar su seguridad y velar por sus vidas".

UN COORDINADOR Y DOS AGENTES

Solís ha cofirmado que ya hay nombrado un coordinador y dos agentes de la Policía Local que se dedicarán en exclusiva al sistema VioGén. "Ellos estarán colaborando con Policía Nacional con las víctimas que se les designen", ha añadido.

A la pregunta sobre la tardanza de Cáceres en integrarse en este sistema, Solís ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno de Rafael Mateos, que se marcó este objetivo en su legislatura.

"Nosotros hemos venido a trabajar con hechos. Es una propuesta que tenemos desde el inicio, hemos realizado la formación de los agentes, la hemos designado y lo que queda es un mero trámite, pero lo que puedo decir es que nosotros lo hemos hecho. El por qué antes no lo habían hecho, pues tendrán que explicarlo ellos", ha subrayado el alusión a otros gobiernos anteriores.

el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el subdelegado en Cáceres, José Antonio García, asisten a la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, en el Tsjex.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, también se ha congratulado por esta noticia, ya que esto permite contar con la Policía Local de Cáceres "para garantizar, asegurar, custodiar a las víctimas de violencia y comprobar el cumplimiento de las medidas de alejamiento, prohibición de comunicación y un largo etcétera".

"Por lo tanto, supone ampliar el abanico de posibilidades de recursos a disposición de la víctima para que se sienta segura y también de la sociedad en general, que toda la sociedad podamos responder a esa demanda de seguridad y de protección que toda víctima requiere y ha de tener", ha concluido.