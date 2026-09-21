Cáceres destina 1,8 millones de euros para convertir AldeaLab en un polo de innovación en IA con nuevos espacios

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; los concejales Pedro Muriel y Emilio Borrega, y técnicos del proyecto 'Cáceres Smart Economy' - EUROPA PRESS

CÁCERES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha resultado beneficiario de una ayuda de fondos europeos de 1,8 millones de euros, para la financiación del proyecto 'Cáceres Smart Economy' tras lograr la máxima puntuación en Extremadura en la convocatoria de Red.es. Del total de la inversión, algo más de 1,5 millones (85%) provienen de fondos Feder y el 15% restante, unos 267.000 euros, los aportará el consistorio cacereño.

El objetivo de este proyecto es convertir AldeaLab --integrado por los edificios Garaje 2.0 y Embarcadero-- en un punto de conexión (hub) de innovación en Inteligencia Artificial (IA) que permitirá "ser más ágiles, más eficaces y acortar tiempos de respuesta, algo que es fundamental para la administración, a la hora de tramitar licencias, permisos, subvenciones o autorizaciones".

Así lo ha explicado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, este lunes en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por miembros del equipo de Gobierno, entre ellos los concejales de Fondos Estratégicos, Pedro Muriel, y de Desarrollo Tecnológico, Emilio Borrega, así como por los equipos técnicos de cada área, a quienes el regidor ha agradecido "el excelente trabajo que han realizado".

"Queremos que ese polo de creatividad y de emprendimiento que es el Embarcadero junto al Garaje 2.0, que ya es un referente nacional de todo ello, ahora lo sea también en el uso de la IA tanto para empresas y entidades, como para las administraciones", ha explicado el primer edil, que ha incidido en que todo ello se enmarca dentro de la estrategia municipal del uso de la IA en la atención al ciudadano, tal y como se recoge en la Agenda Urbana.

Este proyecto se verá reforzado con la apertura también del Espacio de Atención Ciudadana en el que "estamos trabajando", ha dicho el alcalde, quien ha confiado que AldeaLab se convertirá en un referente de la utilización de la IA para mejorar la vida de los ciudadanos.

El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a recursos tecnológicos para probar soluciones de IA antes de realizar inversiones, además de favorecer la formación, el desarrollo de prototipos y la creación de nuevos productos y servicios.

NUEVOS ESPACIOS

En cuanto a las infraestructuras en el propio AldeaLab, se adaptarán y pondrán en marcha nuevos espacios equipados con tecnología de cálculo acelerado mediante unidades de procesamiento gráfico como la Sala Ciberespacio, que estará orientada a la formación y la experimentación; Open Space, destinado al desarrollo de prototipos físico-digitales relacionados con ámbitos como la robótica, el Internet de las Cosas y la simulación; y un nuevo Centro Audiovisual enfocado a la producción, digitalización y automatización de contenidos.

Además, se creará un Espacio de Datos de la Ciudad para trabajar con información geoespacial, patrimonial y turística municipal, lo que permitirá optimizar servicios y facilitar la creación de aplicaciones o experiencias de realidad aumentada, patrimonio inmersivo y producción audiovisual.

A nivel municipal, el proyecto impulsará el uso de la IA en trámites y procesos para agilizar la atención al ciudadano, incluirá la creación de una nueva web de AldeaLab con asistente de IA integrado para navegación y experimentación de servicios, y la actualización del portal de Open Data de la ciudad.

Mateos ha recalcado que este proyecto es "una apuesta clara por ayudar e impulsar al tejido empresarial de Cáceres, que coordinaremos además con las distintas asociaciones empresariales que hay en la ciudad". "Estamos convencidos de que todo ello reforzará la competitividad de nuestras empresas, que van a poder aprender estrategias para usar la IA de un modo eficaz y resolutivo para su día a día", ha añadido.

Las prestaciones de este Hub de IA en AldeaLab estarán destinadas a las empresas existentes para que pueden mejorar procesos, desarrollar nuevos productos o servicios y aumentar su competitividad; y a nuevos emprendedores para testar ideas, prototipar soluciones y validar modelos de negocio apoyados en tecnología.

También está destinado a instituciones y administraciones para explorar aplicaciones que mejoren la gestión pública y los servicios a la ciudadanía; a asociaciones y entidades sociales para incorporar herramientas digitales que refuercen su impacto y capacidad de actuación; y a centros educativos y formativos para que puedan conectar la formación con entornos reales de experimentación tecnológica. "Es una gran apuesta por la innovación que redundará en la calidad de vida de los cacereños y cacereñas", ha concluido el alcalde.

El proyecto, denominado 'Cáceres Smart Economy' (Cáceres Economía Inteligente), supondrá una inversión exacta de 1.781.864,66 euros, financiados en un 85% por fondos europeos Feder, es decir, 1.514.584,96 euros, y en un 15% por fondos del propio Ayuntamiento de Cáceres, lo que supondrá un desembolso de 267.279,70 euros.