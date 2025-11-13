Archivo - Cáceres encenderá su iluminación navideña el viernes 28 de noviembre con un belén tridimensional en Santa María - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres encenderá su iluminación navideña el viernes 28 de noviembre compuesta por decenas de elementos decorativos con más de un millón de puntos led, lo que hace una decoración sostenible, eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente.

La instalación contará con más de 1.020.000 puntos de luz led, distribuidos por 86 zonas de la ciudad y pedanías y una potencia total de 81,6 kws, que permitirá iluminar calles, plazas y espacios emblemáticos con motivos navideños, arcos, cortinas luminosas y elementos tridimensionales de gran formato que podrán disfrutarse hasta el 7 de enero de 2026.

Este año como novedad se va a ubicar en la plaza de Santa María un Belén tridimensional "cuya iluminación hará que cobre vida al anochecer, convirtiéndose en uno de los rincones más fotografiados de la Navidad cacereña", ha indicado la concejala de Festejo, Soledad Carrasco.

Esta composición del belén será similar al que se suele instalar bajo los arcos del puente de San Francisco y que este año no podrá colocarse allí al encontrarse esta zona acordonada por las obras que se están llevando a cabo en la rotonda.

Además, se volverá a contar en la Plaza Mayor con un gran abeto de 20 metros de altura, transitable por su interior y en las zonas comerciales se instalarán elementos singulares y photocalls navideños "para inmortalizar esta festividad tan especial", ha señalado Carrasco.

El alumbrado incluirá, además, 191 arcos navideños especiales led; 83 motivos decorativos; 101 motivos sobre báculos de farola; 9 motivos tridimensionales en rotondas; 27 textos luminosos de Feliz Navidad de seis metros; 80 cortinas luminosas de 2x4 metros; 384 metros de cordones led y el belén tridimensional.

Los photocalls y elementos singulares se instalarán en la avenida de España, en la plaza de San Juan, y en las calles comerciales de Rodríguez Moñino y Gómez Becerra, donde se concentran varios negocios.

Carrasco ha destacado que "la iluminación navideña es uno de los momentos más esperados del año por los cacereños, cacereñas y por todos los que nos visitan, por eso, desde el equipo de Gobierno, la cuidamos y mejoramos cada año, haciendo de nuestra ciudad una referencia en el turismo navideño".

"Hemos apostado por una decoración sostenible, moderna y con un marcado espíritu navideño, que pondrá en valor nuestras calles y espacios más emblemáticos", ha apuntado la concejala. En los próximos días se darán a conocer los detalles del acto oficial de encendido, que marcará el inicio de la programación navideña en la ciudad.