Cáceres entrega pulseras identificativas para la localización de menores que participan en las procesiones - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha un dispositivo especial de pulseras identificativas dirigido a menores con motivo de la Semana Santa, con el objetivo de reforzar la seguridad durante las procesiones.

Estas pulseras se están distribuyendo este martes entre las cofradías de la ciudad para que los menores que participan en los desfiles procesionales puedan ir correctamente identificados, facilitando su localización en caso de pérdida.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha señalado que "esta Semana Santa será más segura gracias a esta iniciativa, que permite que todos los menores que participen en las procesiones vayan identificados, facilitando una rápida actuación en caso de cualquier incidencia".

Además, las familias que asistan como público a los distintos recorridos procesionales también podrán solicitar estas pulseras a los agentes de Policía Local, de forma que los niños y niñas que acudan a ver las procesiones puedan estar igualmente identificados.

Muriel ha destacado que esta medida busca ofrecer mayor tranquilidad tanto a las familias como a las cofradías, permitiendo disfrutar de la Semana Santa "con mayor seguridad y con la confianza de que, ante cualquier situación, los menores podrán ser localizados con rapidez".

Con este servicio se pretende reforzar el dispositivo especial de seguridad previsto para estos días, en coordinación con las cofradías, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las procesiones y la seguridad de participantes y asistentes, informa el consistorio cacereño.