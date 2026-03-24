Cáceres estrena una aplicación para seguir en directo las procesiones de Semana Santa y otros grandes eventos

Varios concejales presentan la App 'LiveMap' que permite seguir en tiempo real las procesiones de Semana Santa y varios eventos de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado una nueva aplicación móvil (LiveMap) que permitirá a la ciudadanía y a los visitantes seguir en tiempo real el desarrollo de la Semana Santa cacereña y otros grandes eventos de la ciudad, como el desfile de San Jorge o la Bajada de la Virgen de la Montaña.

Este sistema incorpora una tecnología para mejorar tanto la experiencia del turista o el cacereño que asiste a las actividades como la gestión municipal de los eventos porque se podrá conocer en directo cómo se desarrollan estos acontemientos que congregan a miles de personas. De momento, se han contratado para este año 29 eventos --las 24 procesiones y cinco actividades más-- por un coste de unos 10.000 euros anuales.

Se trata de una plataforma digital gratuita, disponible para dispositivos iOS y Android, que permite consultar información detallada de los eventos, visualizar sus recorridos y conocer en cada momento el punto exacto en el que se encuentran sobre el mapa de la ciudad, gracias a un sistema de geolocalización que se incorpora a la cabeza de los desfiles o acontecimientos.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha destacado que esta iniciativa "marca un antes y un después en la manera en que Cáceres gestiona y proyecta sus grandes eventos", subrayando que se trata de un proyecto trabajado de forma transversal entre distintas áreas municipales. "La aplicación supone un paso importante para la modernización de la experiencia turística y ciudadana, en una ciudad que a lo largo del año acoge numerosos eventos culturales, festivos y religiosos que movilizan a miles de personas", ha dicho.

La herramienta permite consultar el listado de eventos, acceder a fichas informativas con horarios y detalles, visualizar los recorridos y realizar un seguimiento en directo, eliminando la incertidumbre habitual sobre el desarrollo de las procesiones o desfiles. "A partir de ahora cualquier persona podrá planificar mejor su tiempo, elegir dónde situarse y hacerlo con mayor comodidad y seguridad", ha señalado.

NOTIFICA INCIDENCIAS

Además, la aplicación incorpora un sistema de notificaciones en tiempo real que permitirá informar sobre incidencias, cambios de itinerario, recomendaciones de acceso o avisos de seguridad, funcionando también como canal directo de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.

Otro de los aspectos destacados es su enfoque inclusivo, ya que el sistema permitirá localizar puntos de interés como espacios accesibles para personas con movilidad reducida, tramos adaptados, puntos violeta, servicios públicos o zonas de asistencia, contribuyendo a hacer los eventos "más accesibles, más inclusivos y más humanos", según el concejal.

Desde el punto de vista organizativo, la herramienta facilitará la coordinación entre los distintos servicios implicados, como Policía Local, emergencias y organización, al trabajar todos sobre información actualizada en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta y la eficiencia en la gestión.

El proyecto arranca con un total de 29 eventos a lo largo del año, incluyendo la totalidad de las procesiones de la Semana Santa, desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Resurrección; así como otras citas destacadas del calendario como San Jorge, la bajada y subida de la Virgen de la Montaña o la Noche del Patrimonio.

En este sentido, Orgaz ha enmarcado la iniciativa dentro de la apuesta municipal por el turismo inteligente y de calidad, destacando que Cáceres ha renovado su distintivo como Destino Turístico Inteligente y ha avanzado del nivel 1 al nivel 3 en el sistema de evaluación, lo que certifica la mejora en su modelo de gestión turística. "No se trata solo de atraer visitantes, sino de ofrecer una experiencia ordenada, segura y adaptada a las necesidades", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado el valor añadido del proyecto al haber sido desarrollado por una empresa vinculada a investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx), destacando su carácter innovador y su impacto social.

En cuanto al coste, el servicio supone una inversión aproximada de 10.000 euros para el conjunto de eventos de esta anualidad, incluyendo la puesta en marcha de la aplicación, la configuración de recorridos, puntos de interés y la gestión operativa. Según ha indicado el concejal, se trata de una inversión "muy eficiente", con un coste estimado inferior a los 20 céntimos por usuario potencial.

La aplicación está ya disponible para su descarga gratuita y comenzará a utilizarse desde esta misma semana con motivo de la Semana Santa, incorporándose progresivamente al resto de eventos del calendario anual.

La presentación oficial ha contado con la participación del concejal de Turismo, Ángel Orgaz, la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Encarna Solís, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.