Cáceres se integra en el sistema VioGén y crea una unidad en la Policía Local para atender a 108 víctimas de riesgo bajo

Firma del convenio para que la Policía Local de Cáceres se integre en el sistema VioGen de protección a las víctimas de la violencia de género junto a la Policía Nacional - EUROPA PRESS

CÁCERES, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres se ha integrado este viernes en el sistema nacional de VioGén de protección a las víctimas de violencia de género para que la Policía Local colabore en coordinación con la Policía Nacional en la vigilancia y asistencia a estas víctimas, para lo que se ha creado una unidad especial en el cuerpo municipal con dos agentes y un subinspector que realizarán estas labores.

En la actualidad, en la capital cacereña existen 266 casos activos de violencia de género, de los que 5 están calificados de alto riesgo, 44 de riesgo medio, y 217 de bajo. Del total, 21 víctimas están sujetas al sistema 'Atenpro', un servicio telefónico de atención inmediata; y tres se encuentran en el sistema 'Cometa', de seguimiento telemático que permite comprobar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento por parte de sus agresores.

La Unidad de la Policía Local se encargará de supervisar y atender la mitad de los casos de riesgo bajo, es decir 108 víctimas, según ha indicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tras la firma del 'Procedimiento Operativo de Colaboración y Coordinación entre la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cáceres y la Policía Local'.

Con la incorporación de Cáceres son ya 13 los municipios extremeños que están adheridos al sistema VioGén. En la provincia de Badajoz están Almendralejo, Don Benito, Guareña, Mérida, Olivenza, Villanueva de la Serena y Zafra; y en la provincia de Cáceres se han incorporado Arroyo de la Luz, Losar de la Vera, Malpartida de Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia y ahora Cáceres.

En la firma del protocolo ha estado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha copresidido, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, la Junta Local de Seguridad en la que se ha formalizado la firma de este convenio para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género.

Mateos ha destacado que "el movimiento se demuestra andando" y ha subrayado que el equipo de Gobierno municipal tiene "muy claro" que la lucha contra la violencia de género debe abordarse "con herramientas y con hechos", poniendo en valor la firma de este convenio como un avance concreto en la protección de las víctimas.

El alcalde ha señalado que este acuerdo "ha sido una prioridad desde que entró a gobernar esta legislatura" y ha valorado que hoy se haya podido impulsar y rubricar, lo que permite que el Ayuntamiento de Cáceres forme ya parte de una red de protección "cada vez más sólida" que contribuye a salvar vidas.

Con la firma de este protocolo se mejorará la coordinación de la Policía Local con la Policía Nacional en todas las fases de los procedimientos y se optimizarán los recursos disponibles para ofrecer una atención preferente a las mujeres víctimas de violencia de género.

UNIDAD VIOGEN DE LA POLICÍA LOCAL

Los agentes que vana formar parte de la unidad especial han recibido formación específica y "han mostrado su compromiso con esta labor", ha dicho el alcalde. Así, la Unidad VioGén en la Policía Local contará con personal especializado, dependencias adecuadas y recursos materiales específicos para garantizar la mejor atención posible a las víctimas.

"El Ayuntamiento va a poner siempre todas las herramientas que estén a su alcance para preservar la integridad, la seguridad y la vida de las víctimas", ha afirmado el alcalde, quien ha incidido en que este paso supone un avance importante en la lucha contra la violencia machista en la ciudad y ha reiterado el compromiso municipal de seguir actuando para frenar esta "lacra social".

En la reunión también han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la Jefa Superior de Policía de Extremadura, María Elisa Fariñas; el jefe de la Policía Local de Cáceres, Marcos Urbano, y el subinspector de Policía Local, Julio Flores, que estará al frente de la nueva unidad.

A la pregunta de si será necesario ampliar la plantilla policial para atender esta nueva unidad, Mateos ha indicado que, de momento, se distribuirá la plantilla actual que son 150 agentes trabajando, "una cifra que no se alcanzaba desde hacía décadas".

Asimismo, ha resaltado el "buen ambiente" que hay en la Policía Local en la que "prácticamente no hay bajas", por lo que ha resaltado "la predisposición y las ganas de trabajar de los 150 compañeros que prestan servicio en la ciudad de Cáceres".

DÍA HISTÓRICO

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de "magnífica noticia" la adhesión de Cáceres al sistema VioGén en "un día histórico" para la ciudad, ya que se llevaba trabajando "muchos años" en este asunto que por fin se ha materializado.

"Nos podemos sentir muy satisfechos, porque creo que es exactamente lo que esperan las víctimas de nosotros que las administraciones estemos coordinadas, que trabajemos de forma conjunta y que colaboremos todos para darles la respuesta que merecen", ha destacado.

En su intervención, Quintana ha recordado las víctimas mortales por la violencia machista, por lo que ha pedido a la sociedad "un compromiso firme" para acabar con estos asesinatos machistas. "Y los primeros que tienen que dar el paso para llevar a cabo ese compromiso somos las instituciones públicas", ha subrayado.

"Por eso creo que el ejemplo que hoy damos entre el Ayuntamiento de Cáceres y la Delegación del Gobierno es un ejemplo que ojalá cundiera mucho más en muchas más actuaciones", ha celebrado, al tiempo que ha alabado el "trabajo ingente por parte de todos" y la "voluntad" y el "empeño" del alcalde cacereño para que esto se cumpliera.

Quintana ha recordado que en la violencia de género, "los ayuntamientos tienen un papel primordial porque son los que están más cerca, es la institución que más cerca está del ciudadano y, por lo tanto, tienen determinados conocimientos en primer lugar".

Por ello, la relación entre la Policía Nacional y la Policía Local "hace clave que mejoremos la coordinación y, por lo tanto, se verá mejorada la situación de estos casos, en concreto de este convenio, los casos de riesgo bajo".