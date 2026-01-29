Cáceres mantiene parques y polideportivos cerrados para evaluar los daños, que afectaron a 462 árboles

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, visita algunas de las zonas afectadas por la borrasca 'Kristin' - EUROPA PRESS

CÁCERES, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres va a mantener los parques públicos y los polideportivos cerrados al público para evaluar los daños que estas infraestructuras han sufrido tras el paso de la borrasca 'Kristin', con el objetivo de cuantificarlos y preparar un expediente de solicitud de declaración de "zona catastrófica" para poder recibir ayudas estatales para arreglar los desperfectos.

Aunque poco a poco se va recuperando la normalidad, ya se ha hecho un recuento provisional de daños en el arbolado urbano, que se ha cifrado en 252 los árboles caídos y en 210 los árboles dañados con caída de ramas. Las zonas más afectadas han sido el Parque del Príncipe, donde se han detectado hasta 30 ejemplares de gran porte con daños, así como la Plaza de Italia, el Paseo Alto y la calle Jerusalén, en el Nuevo Cáceres.

En el Parque del Príncipe, los servicios municipales continúan evaluando el alcance de los daños antes de proceder a su reapertura, con el objetivo de garantizar plenamente la seguridad de los usuarios.

Junto a las zonas verdes, las instalaciones deportivas han sido las otras grandes perjudicadas por el temporal, tal y como ha señalado el alcalde cacereño Rafael Mateos, que ha visitado este jueves algunas de las zonas más dañadas, como la Plaza de Italia.

En declaraciones a los medios, ha recordado las imágenes de la voladura de la cubierta de la pista del entorno de Cáceres el Viejo, "una instalación recientemente remodelada, que ha sufrido daños de tal magnitud que nos va a obligar a ejecutar una cubierta completamente nueva", ha avanzado.

Asimismo, el pabellón polideportivo de Moctezuma presenta desplazamientos de placas en la cubierta, lo que va a obligar a suspender actividades, al tratarse de una instalación con un uso intensivo tanto por el centro educativo cercano a él, como por actividades extraescolares, programas municipales y clubes deportivos.

También se han registrado daños en otras pistas polideportivas y en el perímetro del polideportivo Teodoro Casado, en El Vivero, así como en instalaciones con cubiertas en distintos puntos de la ciudad, que están siendo revisadas por los servicios técnicos. Todos los pabellones van a permanecer cerrados hasta nueva orden por lo que se suspenden las actividades que se desarrollan habitualmente en estos espacios.

Con todo ello, el alcalde ha pedido "paciencia a la ciudadanía" porque, aunque la ciudad ha recuperado prácticamente la normalidad, se seguirá trabajando "en las próximas horas y días para reabrir cuanto antes parques e instalaciones, siempre bajo un criterio prioritario de seguridad".

PETICIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA

Mientras tanto, los servicios municipales están cuantificando económicamente los daños para completar el expediente de solicitud de declaración de zona catastrófica, con el objetivo de recabar la colaboración y ayuda de otras administraciones públicas para afrontar las inversiones necesarias en la reparación de infraestructuras y equipamientos municipales.

No obstante, ha señalado que "no va a haber ningún tipo de problema para volver a reparar" todos los destrozos porque "desde el minuto uno" el Gobierno local está trabajando para "generar los créditos".

Respecto a los daños producidos en propiedades privadas por ejemplo por caídas de árboles sobre coches, el alcalde ha recordado que existe un procedimiento de responsabilidad patrimonial "más allá de los seguros particulares que podamos tener cada uno", por lo que se puede reclamar y los servicios municipales lo evaluarán y "verán si se acomoda la normativa y se responderá sin ningún tipo de problema", en función de la gravedad. "Nuestra intención es ayudar en la medida de lo posible", ha señalado.

No obstante, ha reclamado a los propietarios de edificios que tienen abierto un expediente de disciplina urbanística por falta de conservación, que los reparen para que no se produzcan caídas de cornisas o elementos a la vía pública que puedan causar daños a personas.

Y a las comunidades de vecinos y propietarios que tengan jardines también les ha solicitado que vigilen el terreno porque "está muy húmedo" y "las raíces están muy superficiales en algunos casos", lo que puede provocar caídas de árboles en los próximos días.

Mateos también ha recordado que, aunque en este momento no hay una alerta activa, la previsión meteorológica no es favorable, por lo que ha pedido "prudencia" y atención a las comunicaciones oficiales de AEMET y los servicios de emergencias, porque va a seguir lloviendo en la ciudad, donde ayer se registraron vientos superiores a los 100 kilómetros por hora.

"Gracias a la previsión de la Junta de Extremadura, al trabajo coordinado de los servicios municipales y al compromiso de los ciudadanos cacereños, que siguieron las recomendaciones de las autoridades competentes, no ha habido que lamentar daños personales y afortunadamente solo estamos hablando de daños materiales, aunque cuantiosos e importantes", ha recalcado.

En este sentido, ha indicado que, durante las primeras horas del día de ayer, la Policía Local recibió "un volumen de llamadas sin precedentes en la ciudad", que llegaron a las 350 llamadas relacionadas directamente con el temporal en un espacio de tiempo muy reducido, sin contar las que entraron a través del 112 Extremadura.

"Este volumen de llamadas a emergencias jamás se había producido en Cáceres en tan poco tiempo, lo que obligó a reforzar tanto la presencia de agentes en la calle como en la centralita", ha recalcado el regidor, al tiempo que ha recordado que la mayoría de las incidencias eran vinculadas a caídas de árboles sobre la vía pública, desprendimientos de cornisas y cascotes, vuelos de tejados y arrastres de mobiliario urbano, como contenedores.

AMPLIO DISPOSITIVO HUMANO

En cuanto al dispositivo humano, la Policía Local movilizó un importante número de efectivos. Al inicio de la mañana había 45 policías locales de servicio, a los que se fueron incorporando otros 20 compañeros de forma voluntaria a lo largo de la jornada, reforzando la respuesta hasta la entrada del siguiente turno.

El alcalde ha valorado el trabajo de la empresa concesionaria de la limpieza viaria, Valoriza, que movilizó hasta 186 trabajadores durante toda la jornada. Por su parte, el personal de la empresa concesionaria del cuidado de espacios verdes, Talher, y el servicio de Parques y Jardines sumaron 136 trabajadores.

También ha agradecido la labor de voluntarios de protección civil, de la asociación DYA, Cruz Roja y ARA que colaboraron "desde primera hora para coordinar el plan de emergencia municipal.