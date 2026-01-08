Cáceres moderniza el sistema de control de tráfico y semáforos con una inversión de 1,9 millones de euros

Archivo - Cámara de control de acceso del tráfico en la zona de San Juan - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA (SICE) el servicio de conservación y gestión de las instalaciones semafóricas, sala de control de tráfico y sistema de restricción de accesos a la ciudad. Este servicio se licitó por un importe de 1,95 millones de euros.

El objetivo del contrato es la modernización de los sistemas que regulan el tráfico urbano, tanto rodado como peatonal, así como el control de accesos al casco histórico y la detección de infracciones mediante sistemas de visión artificial.

"Todo ello permitirá una gestión más eficiente del tráfico, una mayor seguridad vial y una mejor capacidad de respuesta ante incidencias", ha señalado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

La propuesta de adjudicación ha salido adelante en la Comisión de Urbanismo, Patrimonio y Contratación celebrada este jueves con los votos a favor de los grupos municipales de PP y PSOE, la abstención de Vox y el voto en contra de Unidas Podemos.

El servicio se prestará desde la sala de control de tráfico ubicada en la Jefatura de la Policía Local, desde donde se realizará la gestión centralizada de los semáforos, el seguimiento en tiempo real de las instalaciones, el control de accesos mediante reconocimiento automático de matrículas y la supervisión de los sistemas de control de infracciones, como los denominados "foto-rojo".

El contrato incluye tanto el mantenimiento preventivo, con inspecciones periódicas y revisiones programadas para minimizar averías, como el mantenimiento correctivo, que garantiza una actuación rápida ante cualquier incidencia, independientemente de su origen, para asegurar la continuidad del servicio. Asimismo, contempla la reparación de instalaciones dañadas por accidentes, fenómenos meteorológicos u otras causas externas.

Y también incluye "una importante apuesta por la modernización tecnológica, con la actualización del sistema de centralización semafórica, la adaptación de las instalaciones a comunicaciones IP y la instalación de un nuevo videowall en la sala de control de tráfico, "que permitirá una visualización más avanzada y eficaz de la información", ha señalado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

La duración inicial del contrato será de cuatro años, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cinco, garantizando así la estabilidad del servicio y una planificación a medio plazo de las mejoras en la gestión del tráfico urbano.

Cabe recordar que el actual sistema de control del tráfico data de 1999, cuando entró en funcionamiento el Sistema de Centralización del Tráfico de Cáceres. Este sistema cuenta con un software y monitores obsoletos, así como un panel con un plano de la ciudad limitado que ahora se actualizará y modernizará a raíz del nuevo contrato.