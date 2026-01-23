Cáceres organiza la primera Gala del Deporte para dar la bienvenida a 2026 como Ciudad Europea del Deporte

Logotipo de Cáceres, Ciudad Europea del Deporte en 2026 - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Concejalía de Deportes, celebrará el martes, 10 de febrero, una Gala del Deporte con la que se dará la bienvenida oficial al año 2026, en el que la capital cacereña ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte.

Se trata de un acto institucional cuyo objetivo es "situar el deporte en el lugar que merece dentro de la vida social, educativa y económica de la ciudad", asegura el consistorio cacereño. Esta gala nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro del deporte cacereño y en el inicio simbólico de un año histórico para la ciudad.

Durante el acto, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, darán cuenta de las más de un centenar competiciones y actividades deportivas previstas a lo largo de este año, algunas de ellas de máximo nivel, como la celebración de la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo en el Pabellón Multiusos; la Doble Copa de España de Escalada en bloque y velocidad, o el Campeonato de España de Duatlón, entre otros.

En el transcurso de la gala también se dará a conocer la bandera que acredita a Cáceres como Ciudad Europea del Deporte, distinción recogida hace unas semanas en Bruselas y que "representa el esfuerzo colectivo de clubes, deportistas, centros educativos, asociaciones y administraciones para hacer del deporte una seña de identidad de la ciudad", recoge la nota.

La gala contará con la presencia de deportistas, profesorado, asociaciones, entidades deportivas y autoridades, y estará conducido por la periodista Leticia Antúnez, presentadora de 'Extremadura Deportes' de Canal Extremadura Televisión. Además, el evento incluirá varias sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha señalado que "esta gala será un punto de partida para un año muy importante en lo deportivo, en la que se compartirá con el sector todo el trabajo realizado hasta ahora y todo lo que queda por delante en este ilusionante año".

Rodríguez ha subrayado, además, que se trabaja trabajando para que "el deporte tenga en Cáceres las instalaciones que merece, los espacios adecuados y el reconocimiento que durante años han reclamado deportistas y clubes".

Aunque se trata de un acto dirigido específicamente al ámbito deportivo de la ciudad, el ayuntamiento ha destacado el "carácter simbólico como inicio de un año excepcional para Cáceres", y como antesala de otras actividades y eventos que se desarrollarán a lo largo de 2026 y que sí estarán abiertos a la participación de toda la ciudadanía.