Cáceres se promocionará esta navidad en mercados gastronómicos y lugares emblemáticos de 10 ciudades españolas

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, en la presentación de la nueva campaña de promoción turística de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cáceres ha iniciado este lunes una nueva campaña de promoción turística que llevará imágenes y vídeos de la ciudad a un circuito nacional de 79 pantallas digitales durante quince días. Así, las bondades de la capital cacereña se proyectarán en una decena de ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Oviedo, Zaragoza, Valladolid, Valencia, Vitoria y Murcia.

Estas pantallas están ubicadas en espacios estratégicos de alta afluencia como mercados gastronómicos, plazas céntricas o intercambiadores de transportes, por donde pasan miles de personas al día, según ha explicado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, que ha explicado que esta campaña "busca reforzar la presencia de Cáceres en puntos de máxima visibilidad y tránsito".

"Se trata de una acción publicitaria que viene a complementar la ya realizada de 'Feel Cáceres' en grandes pantallas de cines y teatros de las calles Callao y Gran Vía de Madrid, ampliando ahora su alcance territorial y diversificando los soportes", ha explicado Orgaz.

La campaña incluye el circuito nacional SkyLED, compuesto por 19 pantallas digitales de gran formato, con presencia en Valladolid, Bilbao y distintos puntos de Guipúzcoa, así como en otras localizaciones estratégicas del país como en las estaciones de transporte público de Moncloa y Plaza Elíptica en Madrid.

También se podrá ver en La Meridiana de Barcelona; en Las Setas y Centro Comercial Nervión en Sevilla; en el centro de Valencia y Valladolid; o en el centro comercial La Granaíta de Granada, entre otras localizaciones, todas ellas entornos urbanos de alta circulación de personas, por lo que se refuerza el impacto visual de la campaña, que cuenta con un presupuesto de 15.000 euros.

A ello se suma el circuito 'Ocio gourmet', que permitirá mostrar la imagen de Cáceres en 44 pantallas de mercados gastronómicos de referencia como San Miguel, San Antón y Chamartín en Madrid; Triana y la Carne en Sevilla; La Ribera y Zubiarte en Bilbao; El Fontán en Oviedo; el Mercado Central de Zaragoza; y otros espacios destacados en Valladolid, Valencia, Vitoria y Murcia.

La campaña se refuerza, además, con una presencia destacada en la Intermodal de Bilbao, uno de los intercambiadores de transporte más importantes del norte del país, donde se instalarán 8 mupis digitales, 8 pantallas digitales horizontales y una pantalla digital de gran formato. Este espacio conecta metro, cercanías, autobuses urbanos y de largo recorrido, tranvía y accesos al aeropuerto, y registra un elevado volumen de tránsito mensual de viajeros.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha subrayado que esta acción consolida la estrategia municipal de situar a Cáceres en el centro del mapa turístico nacional. "Cáceres vuelve a mostrarse a España y al mundo como una ciudad moderna y muy atractiva desde el punto de vista cultural, patrimonial y gastronómico. Queremos que quien vea estas imágenes sienta la fuerza de una ciudad viva, auténtica y con una personalidad única", ha dicho.

Orgaz ha recordado que esta campaña da continuidad al camino iniciado con Feel Cáceres, que ya llevó la imagen de la ciudad a grandes pantallas del centro de Madrid. "Entonces dimos un paso enorme en visibilidad, y ahora damos otro más, llegando a decenas de localizaciones emblemáticas por toda España", ha subrayado.

"El objetivo es seguir construyendo una marca de ciudad sólida y reconocible. Queremos que Cáceres se vea, se recuerde y se elija. Que quienes buscan cultura, historia, naturaleza y gastronomía encuentren en Cáceres un destino imprescindible", ha finalizado.