Cáceres recibe en el Parlamento Europeo el título de Ciudad Europea del Deporte en 2026

CÁCERES, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres ha recibido este jueves en Bruselas el galardón que la reconoce oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2026, una distinción otorgada por ACES Europe que pone en valor las políticas municipales de promoción deportiva y la implicación de la ciudadanía en su práctica.

La encargada de recoger el premio en nombre del ayuntamiento cacereño ha sido la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, en un acto celebrado en la sala Alcide de Gasperi Hall del Parlamento Europeo.

Tras la recogida del reconocimiento, Rodríguez ha mostrado su satisfacción por esta distinción, pues "se ha sabido valorar que el deporte en Cáceres es mucho más que competición: es salud, inclusión, educación y convivencia". Por eso, ha añadido que este reconocimiento no es solo un "premio al trabajo realizado", sino un impulso para seguir creciendo y para afrontar nuevos retos y proyectos, tanto en materia de infraestructuras deportivas como de "oportunidades para todos los deportistas de cualquier edad".

Rodríguez ha agradecido a ACES Europe esta distinción, "que supone un respaldo a las políticas deportivas que venimos desarrollando y, sobre todo, al compromiso de la ciudadanía cacereña con la práctica del deporte como forma de vida", señala el ayuntamiento en una nota de prensa.

La concejala ha subrayado de manera especial el esfuerzo de los clubes, asociaciones, centros educativos, técnicos y profesionales de Cáceres, que hacen posible que la ciudad mantenga "una actividad deportiva intensa y diversa a lo largo del año". Y, en concreto, se ha referido al papel que juegan los jóvenes, que representan los valores del deporte "desde su base y cuyo entusiasmo es el motor de las Escuelas Deportivas Municipales".

Finalmente, Rodríguez ha aseverado que este galardón permitirá mostrar a Extremadura, a España y a toda Europa el "potencial deportivo" de Cáceres y el "entorno único" en el que se desarrollan muchas de sus competiciones y actividades. "Recibimos este reconocimiento con ilusión y responsabilidad, pensando en el 2026 como un año de oportunidades, de colaboración y de celebración en torno a los valores del deporte", ha defendido.